Cận cảnh bước chạy Việt Nam thần tốc phá sâu kỷ lục khiến người Thái ngỡ ngàng

Trên khán đài, số lượng cổ động viên Việt Nam không nhiều nhưng vẫn đủ mang đến không khí náo nhiệt cho sân Supachalasai sau tấm huy chương vàng của điền kinh Việt Nam.

Ánh mắt đầy tự hào của Lê Ngọc Tường khi anh tạo ra tiền đề quan trọng cho tấm huy chương vàng đồng đội. Điền kinh Việt Nam đánh dấu ngày thi đấu thành công khi có 2 tấm huy chương vàng. Thậm chí, thành tích 3 phút 15 giây 07 giúp điền kinh Việt Nam phá kỉ lục SEA Games ở nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp. Kỉ lục cũ thuộc về đội Thái Lan với thành tích 3 phút 19 giây 29.