Cận cảnh bước chạy Việt Nam thần tốc phá sâu kỷ lục khiến người Thái ngỡ ngàng

Nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp diễn ra tối 13/12 có sự tham dự của Tạ Ngọc Tường, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Hằng. Ngọc Tường là vận động viên xuất phát đầu tiên và tạo ra bước chạy khởi đầu hoàn hảo.
Sau bước chạy của Ngọc Tường, Nguyễn Thị Ngọc vẫn giữ vững nhịp chạy chắc chắn và ổn định trước các đối thủ có sải chân vượt trội.
Lê Ngọc Phúc thi đấu đầy nỗ lực với sự cổ vũ của Nguyễn Thị Hằng - người nhận nhiệm vụ chạy cuối cùng.
Nguyễn Thị Hằng rất tập trung trước khi nhận gậy tiếp sức từ Ngọc Phúc.
Cô lập tức chuyển trạng thái nước rút ngay từ những mét đầu tiên để duy trì khoảng cách an toàn trước các vận động viên Philippines.
Dù thua thiệt đối thủ về sải chân nhưng Nguyễn Thị Hằng lại có sự quyết tâm và bước chạy ở tốc độ rất cao.
Ở những mét cuối cùng, đồng đội đã đứng sẵn để ăn mừng cùng Nguyễn Thị Hằng bởi khoảng cách với đối thủ đã quá an toàn.
Nguyễn Thị Hằng vẫn luôn cho thấy phong độ đầy thuyết phục của mình.
Trên khán đài, số lượng cổ động viên Việt Nam không nhiều nhưng vẫn đủ mang đến không khí náo nhiệt cho sân Supachalasai sau tấm huy chương vàng của điền kinh Việt Nam.
Ánh mắt đầy tự hào của Lê Ngọc Tường khi anh tạo ra tiền đề quan trọng cho tấm huy chương vàng đồng đội.
Điền kinh Việt Nam đánh dấu ngày thi đấu thành công khi có 2 tấm huy chương vàng.
Thậm chí, thành tích 3 phút 15 giây 07 giúp điền kinh Việt Nam phá kỉ lục SEA Games ở nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp. Kỉ lục cũ thuộc về đội Thái Lan với thành tích 3 phút 19 giây 29.