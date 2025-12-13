Thủ tướng Malaysia kêu gọi Thái Lan và Campuchia ngừng bắn từ tối 13/12

Trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook vào chiều hôm nay (13/12), Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, ngay sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối hôm qua, ông Anwar đã tiếp tục trao đổi với người đồng cấp phía Thái Lan và Campuchia vào ngày hôm nay.

Trong hai cuộc điện đàm riêng với lãnh đạo Thái Lan và Campuchia, Malaysia đều bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình hiện nay và kêu gọi cả hai bên kiềm chế tối đa, chấm dứt các hành động thù địch cũng như các hoạt động quân sự, bắt đầu từ 22h00 hôm nay (13/12).

Ảnh bài đăng trên mạng xã hội Facebook của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim

Thủ tướng Malaysia cho biết thêm, nhằm hỗ trợ giảm căng thẳng và thúc đẩy tính minh bạch, Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT), dẫn đầu bởi Tư lệnh lực lượng quốc phòng Malaysia sẽ triển khai và giám sát tình hình trên thực địa. Cùng với đó, chính phủ Mỹ cũng sẽ hỗ trợ nhiệm vụ của Nhóm Quan sát viên ASEAN thông qua giám sát vệ tinh.

Kết quả giám sát trên thực địa và từ vệ tinh sẽ được Nhóm Quan sát viên ASEAN tổng hợp xây dựng báo cáo và trình bày tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào thứ Ba (16/12). Báo cáo sẽ đảm bảo cung cấp thông tin khách quan, bao gồm vị trí triển khai lực lượng của cả hai bên, phục vụ thực hiện trách nhiệm giải trình, xây dựng lòng tin và gìn giữ hòa bình, ổn định khu vực.

Malaysia cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác ASEAN và cộng đồng quốc tế nhằm đảm bảo tiến trình đối thoại, kiềm chế và ngoại giao được giữ vai trò chủ đạo.