Ông Trump: Lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đồng ý nối lại lệnh ngừng bắn

(VTC News) -

Ngày 12/12 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trao đổi với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet “về việc xung đột kéo dài giữa hai nước bùng phát trở lại một cách đáng tiếc”, và cả hai nhà lãnh đạo đã đồng ý “chấm dứt mọi hành động nổ súng” từ tối 12/12.

“Họ đã đồng ý chấm dứt mọi hành động nổ súng từ tối nay và quay trở lại Thỏa thuận Hòa bình ban đầu được thiết lập giữa tôi và họ, với sự hỗ trợ của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim", ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, phát biểu của ông Trump khác với thông tin do Thủ tướng Thái Lan đưa ra trước đó. Ông Anutin nói cuộc gọi “diễn ra tốt đẹp”, nhưng không đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn.

Phát biểu với báo giới sau cuộc điện đàm với ông Trump, Thủ tướng Anutin cho biết: “Cuộc trao đổi diễn ra trong bầu không khí tích cực. Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng tại khu vực biên giới và mong muốn Thái Lan cùng Campuchia hướng tới khôi phục Tuyên bố chung về Lộ trình hòa bình ký kết tại Malaysia".

Thủ tướng nhấn mạnh trong trường hợp vi phạm gây thiệt hại về người và tài sản, Thái Lan buộc phải có hành động đáp trả để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tài sản và tính mạng của người dân.

Cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Thái Lan và Mỹ được đánh giá là tín hiệu tích cực, thể hiện nỗ lực chung của các bên nhằm thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực.

Lệnh ngừng bắn ban đầu được Malaysia làm trung gian hồi tháng 7 và được hoàn thiện chi tiết hơn tại cuộc họp khu vực ở Malaysia tháng 10 với sự tham dự của ông Trump.

Trong một bài đăng trên X, ông Anwar cho biết đã trao đổi với ông Trump vào ngày 12/12 về tình hình xung đột, nhưng không đề cập đến bất kỳ bước đột phá nào.

Xung đột tại biên giới Thái Lan - Campuchia bùng phát trở lại vào cuối tuần trước, với các đợt tập kích qua lại bằng vũ khí hạng nặng. Hai bên đều cáo buộc bên kia nổ súng trước và dẫn đến thương vong.