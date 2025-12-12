Máy bay phản lực dân dụng trượt khỏi đường băng tại Nhật Bản

Theo thông báo của Công ty quản lý sân bay Hokkaido, một máy bay chở khách dân dụng đã phải dừng khẩn cấp trên đường băng B của sân bay Shin Chitose ở Hokkaido - cực Bắc Nhật Bản.

Từ 18h30 hôm nay (12/12) theo giờ địa phương, sân bay này đã phong tỏa toàn bộ đường băng nơi chiếc máy bay đang dừng đỗ.

Máy bay gặp sự cố hiện vẫn đang nằm ngang đường băng B của sân bay Shin Chitose. (Ảnh: NHK)

Theo thông tin ban đầu và hình ảnh từ camera giám sát tại sân bay, chiếc máy bay đã trượt khỏi đường băng và hiện nằm chắn ngang đường băng B trên một lớp băng tuyết. Máy bay được xác định là máy bay phản lực dân dụng của một hãng hàng không Singapore, xuất phát từ Indonesia và hạ cánh xuống Nhật Bản vào chiều cùng ngày.

Trong khi đó, theo lực lượng cứu hỏa sân bay đang triển khai cứu hộ, thời điểm xảy ra sự cố trên máy bay có 6 hành khách và 3 thành viên tổ lái. Rất may, không có thương vong và hiện chưa xác định mức độ hư hỏng của máy bay, trong đó có nguy cơ rò rỉ nhiên liệu.

Tính đến cuối giờ chiều nay, sân bay Shin Chitose đã phải hủy 92 chuyến bay do băng tuyết dày đặc.

Các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân, nhưng nhận định ban đầu cho thấy máy bay có thể đã bị trơn trượt dẫn đến lao khỏi đường băng.