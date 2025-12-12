Nhật Bản tiếp tục rung chuyển vì động đất mạnh lần thứ hai trong ngày

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, trận động đất này có tâm chấn ở khu vực phía Nam tỉnh Ibaraki, giáp ranh thủ đô Tokyo, với độ sâu khoảng 50km, chấn động tại khu vực tâm chấn đo được lên tới 4,9 độ.

Do động đất, một khu vực rộng lớn phải chịu những rung lắc mạnh, trong đó, tại nhiều đơn vị hành chính thuộc các tỉnh Ibaraki, Chiba, Saitama... chấn động ghi nhận được là khoảng 4 độ. Thủ đô Tokyo cũng phải chịu rung lắc 3 độ.

Bản đồ chấn động của trận động đất xảy ra tại Ibaraki lúc 19h05 ngày 12/12. (Ảnh: NHK)

Mặc dù không mạnh bằng trận động đất 6,9 độ vừa xảy ra vào lúc khoảng 11h53 hôm nay tại khu vực ngoài khơi phía Đông tỉnh Aomori - miền Bắc Nhật Bản và cũng không gây sóng thần, nhưng trận động đất này gây lo ngại do khả năng liên quan đến hiện tượng “địa chấn hậu phát” - hiện tượng có tính chất nguy hiểm được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và giới chuyên môn cảnh báo sẽ kéo dài trong khoảng 1 tuần, kể từ sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,6 độ vào đêm 8/12 vừa qua, cũng tại ngoài khơi phía Đông tỉnh Aomori.

Hiện nay, Cơ quan Khí tượng, các đài quan trắc và các cơ quan liên quan của Nhật Bản đang tập trung theo sát tình hình để thu thập, xử lý, phân tích các thông tin địa chấn, nhằm đưa ra các cảnh báo kịp thời, đề phòng xảy ra trường hợp xấu hơn.