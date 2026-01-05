Chủ tịch nước quyết định tặng quà Tết Nguyên đán cho hơn 1,6 triệu người có công

(VTC News) -

Ngày 5/1, Chủ tịch nước Lương Cường ký Quyết định số 01 về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, hồi tháng 7/2025.

Theo quyết định, quà tặng người có công dịp Tết năm nay được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Cụ thể, mức quà 600.000 đồng/suất dành tặng người có công với cách mạng thuộc các nhóm đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng.

Bên cạnh đó, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng, thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, cũng thuộc nhóm được nhận mức quà 600.000 đồng.

Mức quà 300.000 đồng dành tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và bệnh binh có tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh hưởng chế độ mất sức lao động.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng cũng được tặng mức quà 300.000 đồng.

Mức quà 300.000 đồng cũng được áp dụng với đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Theo dự toán trước đó được Thủ tướng trình Chủ tịch nước, tổng số người được tặng quà dịp Tết Nguyên đán 2026 là 1.651.056 người. Tổng kinh phí thực hiện chính sách này là hơn 502,7 tỷ đồng, đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2026.