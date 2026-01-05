Quy định mới doanh nghiệp không thể bỏ qua nếu muốn xây chung cư

(VTC News) -

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi QCVN 04:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, trong đó bổ sung thêm yêu cầu kỹ thuật cho trạm sạc xe điện và trạm đổi pin.

Tại dự thảo, cơ quan soạn thảo đề xuất khu vực để xe điện phải nằm trong phần diện tích dự án đã được phê duyệt. Trường hợp không thể bố trí ngoài trời hoặc trên mặt đất thì được phép đặt tại khu để xe trong nhà chung cư.

Khu vực để xe điện phải bố trí gần lối ra vào, gần đường dốc, thuận tiện cho việc di chuyển. Nếu đặt tại tầng hầm, khu vực này phải bảo đảm điều kiện thông gió tốt, đồng thời thuận lợi cho việc tiếp cận của lực lượng chữa cháy khi có sự cố.

Bộ Xây dựng đề xuất tách biệt khu vực để xe điện với xe sử dụng động cơ đốt trong (nhiên liệu xăng, dầu). Đồng thời, tách biệt khu vực để xe ô tô điện và khu vực để xe hai bánh điện (xe mô tô điện, xe gắn máy điện, xe đạp điện), với khoảng cách tối thiểu 2m giữa các khu vực để xe. Trường hợp không đủ khoảng cách theo quy định, phải có tường hoặc vách ngăn đặc, làm bằng vật liệu không cháy, cao tối thiểu 2m để ngăn cách.

Quy định mới về chỗ để xe điện cho các chung cư. (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ).

Với ô tô điện, mỗi khu sạc không được bố trí quá 20 chỗ. Diện tích một khoang cháy (vùng ngăn cháy) dưới 1.500 m² (trên mặt đất) hoặc 1.000 m² (trong hầm). Các khoang phải được ngăn cách bằng tường ngăn cháy, khoảng trống an toàn. Với xe máy điện, khu sạc được bố trí tối đa 150 chỗ, diện tích mỗi khoang cháy ít nhất 500 m² (trên mặt đất) hoặc 300 m² (trong hầm).

Thiết bị sạc xe điện lắp đặt trong hầm phải đảm bảo công suất không vượt quá 22 kW.

Cũng theo dự thảo, khu sạc xe điện trong nhà phải được bố trí thành khoang cháy riêng, được trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động. Camera giám sát phát hiện cháy sớm phải được lắp đặt, với tín hiệu truyền về phòng trực có người trực 24/24 để kịp thời xử lý sự cố.

Khu sạc xe hai bánh điện được bố trí tối đa 150 chỗ sạc trong một khu vực. Diện tích một khoang cháy không vượt quá 500m2 nếu ở trên mặt đất hoặc 300 m² nếu ở trong tầng hầm. Khu vực này phải có lối thoát nạn trực tiếp ra bên ngoài và được trang bị hệ thống thông gió độc lập.

Dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản trị và đơn vị vận hành chung cư trong việc quản lý, vận hành an toàn các khu vực để xe điện, sạc điện và đổi pin.

Cá nhân không được sạc xe tại sảnh, hành lang, lối thoát nạn; không được mang pin hoặc xe điện vào thang máy, căn hộ; không được kéo dây điện từ căn hộ ra khu vực chung để sạc xe.

Theo Bộ Xây dựng, các đề xuất trên được nghiên cứu từ thực tế trong nước và tham khảo quy chuẩn một số quốc gia như Nga, Trung Quốc...Hiện cả nước có khoảng 6,7 triệu ô tô, trong đó 3% là ô tô điện và 70 triệu xe máy (4,3% xe điện). Phần lớn phương tiện điện tập trung tại các đô thị lớn và tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới, kéo theo nhu cầu cấp thiết về chỗ đỗ xe và hạ tầng sạc điện.

Theo dự thảo, đối với chung cư xây mới, dự thảo quy định bắt buộc phải bố trí khu vực để xe điện cho cư dân, phù hợp với lộ trình chuyển đổi sang giao thông xanh của từng địa phương.

Với chung cư hiện hữu, việc bố trí được thực hiện theo điều kiện không gian và hạ tầng kỹ thuật thực tế, nhưng vẫn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật về an toàn nêu trên.