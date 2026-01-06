Giá xăng dầu hôm nay 6/1: Tăng trở lại

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại gần 2% đã phản ánh tâm lý dè dặt của thị trường trước những diễn biến chính trị mới tại Venezuela sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, người đứng đầu quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất toàn cầu.

Hiện hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela vẫn chịu lệnh cấm vận của Mỹ, trong bối cảnh nguồn cung dầu toàn cầu đang ở trạng thái dư thừa.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh họa).

Các nhà phân tích cho rằng, với mặt bằng cung hiện nay, bất kỳ gián đoạn bổ sung nào từ Venezuela cũng khó tạo cú hích đáng kể cho giá dầu trong ngắn hạn. Sản lượng dầu của nước này đã suy giảm nghiêm trọng trong nhiều thập kỷ do quản trị kém hiệu quả và thiếu hụt đầu tư nước ngoài, đặc biệt sau quá trình quốc hữu hóa ngành dầu khí từ đầu những năm 2000. Năm ngoái, sản lượng bình quân của Venezuela chỉ đạt khoảng 1 triệu thùng/ngày, tương đương xấp xỉ 1% sản lượng toàn cầu.

Quyền Tổng thống Venezuela ngày 4/1 tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ. Theo các nhà phân tích của SEB, động thái này giúp giảm nguy cơ kéo dài lệnh cấm vận đối với dầu mỏ Venezuela, qua đó mở ra khả năng dòng chảy dầu có thể được khôi phục trong thời gian tới.

Tuy vậy, quan điểm thận trọng vẫn chiếm ưu thế. Các nhà phân tích của Bernstein nhận định thị trường dầu đang chịu áp lực dư cung mang tính cấu trúc, không xuất phát từ Venezuela. Do đó, dù kỳ vọng về khả năng gia tăng nguồn cung từ quốc gia Nam Mỹ này có thể tạo áp lực giảm giá nhưng quá trình đó khó diễn ra nhanh chóng.

Trong khi đó, OPEC và các nước đồng minh (OPEC+) đã thống nhất duy trì mức sản lượng hiện tại tại cuộc họp ngày Chủ nhật, qua đó góp phần ổn định kỳ vọng của thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 31/12 – kỳ điều hành cuối cùng của năm 2025, giá xăng E5 RON92 giảm 278 đồng/lít, xuống mức tối đa 18.438 đồng/lít; xăng RON95 giảm 89 đồng/lít, còn không cao hơn 18.917 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 2 đồng/lít, không cao hơn 17.255 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 15 đồng/lít, không cao hơn 17.694 đồng/lít, giá dầu mazut giảm 37 đồng/kg, không cao hơn 13.345 đồng/kg.

Trong năm 2025, giá xăng trong nước đã trải qua 50 kỳ điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.