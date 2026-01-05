Tổng thống Venezuela Maduro đến Tòa án Liên bang New York dự phiên tòa sơ thẩm

(VTC News) -

Bên ngoài tòa án ở New York khi ông Maduro chuẩn bị xuất hiện.

Ông Nicolas Maduro hôm 5/1 đến một tòa án liên bang ở Manhattan, New York để tham dự phiên tòa. Ông dự kiến phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.

Trước đó, sáng 3/1 (giờ địa phương), Venezuela rung chuyển sau loạt tiếng nổ lớn cùng hàng loạt máy bay và trực thăng hoạt động tầm thấp trên bầu trời thủ đô Caracas. Truyền thông quốc tế sau đó đưa tin Mỹ mở chiến dịch tập kích quy mô lớn vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ ông.

Ông Maduro trên đường được đưa đến tòa án. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc họp báo tổ chức tại Mar-a-Lago, Tổng thống Donald Trump ca ngợi chiến dịch của Mỹ dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, gọi đó là thành công và nhấn mạnh không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng. Ông Trump cũng mô tả chiến dịch này là rất hiệu quả và cho biết nó có sự tham gia rộng rãi của lực lượng quân sự Mỹ.

“Nếu các bạn chứng kiến ​​những gì tôi thấy đêm qua, các bạn sẽ rất ấn tượng. Tôi không chắc các bạn có bao giờ được chứng kiến ​​lại cảnh tượng đó nữa không, nhưng thật đáng kinh ngạc khi không một binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng và không một thiết bị quân sự nào của Mỹ bị mất mát”, ông nói.

"Chúng tôi huy động rất nhiều trực thăng, nhiều máy bay, và rất nhiều người tham gia vào cuộc chiến đó", ông Trump nói thêm.

Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ từng chuẩn bị kế hoạch "triển khai đợt tấn công thứ hai" vào Venezuela với quy mô lớn hơn rất nhiều so với đợt tập kích đầu tiên, nhưng đã hủy bỏ vì chiến dịch đầu tiên đạt hiệu quả vượt mong đợi. Ông nhấn mạnh Washington luôn sẵn sàng hành động trong tương lai nếu cần.

Ông Maduro từng bị Mỹ cáo buộc các tội danh vào năm 2020 song dự kiến sẽ có bản cáo trạng mới.

