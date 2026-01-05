+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Mỹ đột kích Venezuela: Phần lớn đội cận vệ Tổng thống thiệt mạng
(VTC News) -
Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela tiết lộ nhiều thành viên đội bảo vệ Tổng thống Maduro và dân thường đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ hôm 3/1.
Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Mỹ đột kích Venezuela: Phần lớn đội cận vệ Tổng thống thiệt mạng
14:29 05/01/2026
VTC NEWS TV
VinFast triển khai chiến dịch 'Mãnh liệt vì tương lai xanh' - hỗ trợ đổi xe điện
14:15 05/01/2026
Giao thông xanh
Nam thần châu Á hủy hoại sự nghiệp vì scandal, U50 ngoại hình già nua gây sốc
14:12 05/01/2026
Sao thế giới
VietinBank triển khai tiện ích mua bạc trực tuyến trên VietinBank iPay Mobile
14:11 05/01/2026
Kinh tế
3 ô tô tông nhau kinh hoàng trên Quốc lộ 47B, 1 người tử vong
14:11 05/01/2026
Tin nóng
Từ 1/1/2026, vé cáp treo Ba Na Hills không giới hạn số lần lên cáp trong 3 ngày
14:06 05/01/2026
Trẻ
Hàng Tết 'đổ bộ' siêu thị dù chưa vào cao điểm mua sắm
14:04 05/01/2026
Thị trường
Thay vợ ở nhà chăm con, tôi thấy áp lực gấp 10 lần đi làm
14:00 05/01/2026
Ý kiến
Tổng Bí thư: Tuyệt đối không chống tham nhũng, tiêu cực theo kiểu phong trào
13:53 05/01/2026
Chính trị
Bia Saigon Special nâng tầm không gian Hozo City Tết Fest 2025
13:48 05/01/2026
Chuyện bốn phương
5 loại thức uống tốt cho gan, tăng cường chức năng thận
13:32 05/01/2026
Tư vấn
Tại sao cánh cửa nhà vệ sinh công cộng luôn có khe hở?
13:30 05/01/2026
Chuyện bốn phương
Danh sách 231 chợ cóc phải giải tỏa ở Hà Nội
13:26 05/01/2026
Tin nóng
Tin không khí lạnh mới nhất: Đêm nay tăng cường mạnh hơn, Bắc Bộ rét khô kéo dài
13:17 05/01/2026
Thời tiết
U23 Việt Nam chốt đội trưởng, HLV Kim Sang-sik ra mệnh lệnh quan trọng
13:08 05/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Cuba tuyên bố quốc tang 32 chiến sĩ hy sinh khi Mỹ tấn công Venezuela
12:44 05/01/2026
Thời sự quốc tế
Câu đố que diêm đang gây sốt, đố bạn làm được trong 10 giây?
12:40 05/01/2026
Hỏi - Đáp
Bác sĩ cảnh báo xu hướng trẻ hóa bệnh tim mạch, nhiều ca biến chứng nặng
12:37 05/01/2026
Tin tức
Trung Quốc lên tiếng vụ Mỹ bắt ông Maduro: Không ai là 'thẩm phán thế giới'
12:35 05/01/2026
Thời sự quốc tế
Mỹ bắt Tổng thống Maduro, Venezuela lập khẩn ủy ban đặc biệt
12:29 05/01/2026
Thời sự quốc tế
Ông chủ Z Holding sản xuất sữa giả khai cả gia đình đều uống sữa Hiup
12:25 05/01/2026
Pháp đình
Ông Trump bất ngờ đổi giọng trong vụ cáo buộc Ukraine tấn công nơi ở ông Putin
12:16 05/01/2026
Thời sự quốc tế
Phim Việt về nạn lừa đảo đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3'
12:09 05/01/2026
Phim
TP.HCM lắp 8 thang máy cầu vượt bộ hành Metro số 1
12:06 05/01/2026
Tin nhanh 24h
Đau tay khi dắt xe máy lên dốc, siêu âm mới 'lộ diện' thủ phạm
12:02 05/01/2026
Tin tức
Mâu thuẫn trong lúc nhậu, thanh niên chém bạn rồi trộm xe máy bỏ trốn
11:56 05/01/2026
Bản tin 113
Mỹ cảnh báo tấn công lần hai nếu chính quyền Venezuela không hợp tác
11:54 05/01/2026
Thế giới
Tháng đầu năm 2026, lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào ưu đãi nhất?
11:39 05/01/2026
Tài chính
Nhà dân ở Đồng Tháp bốc cháy trong đêm, 2 trẻ nhỏ tử vong thương tâm
11:36 05/01/2026
Phòng chống cháy nổ
Hà Nội: Doanh nghiệp tư nhân thưởng Tết cao kỷ lục, có nơi hơn 600 triệu đồng
11:30 05/01/2026
Tài chính