Những lỗi thiết kế khiến nhà bếp kém sang

(VTC News) -

Nhà bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn được xem là “trái tim” của ngôi nhà. Một căn bếp đẹp, sang trọng giúp nâng tầm không gian sống và thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ. Tuy nhiên, chỉ cần mắc phải vài lỗi thiết kế cơ bản, nhà bếp rất dễ trở nên rối mắt, lỗi thời và kém sang.

Dưới đây là những lỗi thiết kế khiến nhà bếp mất điểm nghiêm trọng nhiều gia đình vô tình mắc phải.

Lạm dụng quá nhiều màu sắc

Một trong những lỗi phổ biến nhất khiến nhà bếp trở nên kém sang là sử dụng quá nhiều màu sắc đối lập. Việc kết hợp nhiều gam màu nóng – lạnh hoặc màu sắc quá sặc sỡ khiến không gian bếp trở nên rối mắt, thiếu sự tinh tế.

Đối với nhà bếp, các chuyên gia khuyên nên ưu tiên bảng màu trung tính như trắng, be, xám, nâu gỗ hoặc kết hợp tối đa 2–3 tông màu chủ đạo. Sự tối giản về màu sắc sẽ giúp căn bếp trông hiện đại, sạch sẽ và sang trọng hơn rất nhiều.

Thiết kế ánh sáng không hợp lý

Thiết kế ánh sáng không hợp lý khiến nhà bếp kém sang. (Ảnh: Resi)

Ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định vẻ đẹp của nhà bếp. Nhiều gia đình chỉ sử dụng một đèn trần duy nhất, khiến bếp thiếu sáng hoặc tạo bóng tối khi nấu nướng.

Ngoài ánh sáng tổng thể, nhà bếp cần có hệ thống đèn chiếu sáng khu vực như đèn dưới tủ bếp trên, đèn bàn đảo hoặc đèn thả trang trí. Ánh sáng vàng nhẹ hoặc trung tính giúp không gian ấm áp và cao cấp hơn so với ánh sáng trắng gắt.

Bố trí công năng thiếu khoa học

Một căn bếp đẹp không chỉ nằm ở hình thức mà còn ở sự tiện nghi. Lỗi thiết kế khiến nhà bếp kém sang thường bắt nguồn từ việc bố trí công năng không hợp lý: bếp nấu, chậu rửa và tủ lạnh đặt quá xa nhau, gây bất tiện khi sử dụng.

Nguyên tắc “tam giác bếp” (bếp – chậu – tủ lạnh) nếu không được tuân thủ sẽ khiến không gian bếp trở nên lộn xộn, thiếu chuyên nghiệp. Bếp dù dùng vật liệu cao cấp nhưng bố trí kém khoa học vẫn làm mất đi vẻ sang trọng vốn có.

Chọn vật liệu rẻ tiền, nhanh xuống cấp

Tủ bếp là điểm nhấn lớn nhất trong không gian bếp. Những mẫu tủ bếp cầu kỳ, nhiều họa tiết, tay nắm rườm rà hoặc màu sắc quá sặc sỡ thường khiến căn bếp trông lỗi thời và kém sang.

Xu hướng hiện nay ưu tiên tủ bếp phẳng, tay nắm âm hoặc không tay nắm, màu sắc trung tính và thiết kế tối giản. Điều này giúp không gian bếp gọn gàng, hiện đại và tinh tế hơn.

Kệ mở quá tải

Nhìn trên ảnh, kệ mở khá thoáng đãng và đẹp mắt. Nhưng thực tế, thói quen nấu nướng nhiều dầu mỡ và gia vị của người Việt khiến kệ mở trở thành nơi bám bụi. Thêm nữa, việc nhồi nhét quá nhiều bát đĩa trên kệ tạo cảm giác rối mắt.

Theo các chuyên gia, chỉ nên lắp một kệ nhỏ để trưng bày vài món đồ gốm sứ đẹp mắt.

Phong cách thiết kế không đồng bộ

Một lỗi thiết kế thường gặp khác là nhà bếp không đồng bộ với tổng thể ngôi nhà. Ví dụ, phòng khách thiết kế hiện đại nhưng bếp lại mang phong cách cổ điển hoặc ngược lại. Sự lệch tông này khiến không gian trở nên thiếu liên kết, làm giảm giá trị thẩm mỹ chung.

Để nhà bếp trông sang trọng, phong cách thiết kế cần được thống nhất từ màu sắc, vật liệu đến kiểu dáng nội thất. Sự đồng bộ sẽ tạo cảm giác chuyên nghiệp và đẳng cấp hơn cho toàn bộ không gian.

(Ảnh: Design Cafe)

Ổ cắm điện đặt sai chỗ

Ổ cắm điện đặt sai vị trí hoặc dây điện chẳng chịt sẽ gây rối mắt, làm mất tính thẩm mỹ của khu bếp. Vì vậy, khi thiết kế cần tính toán kỹ các vị trí đặt thiết bị. Nên sử dụng ổ cắm giấu dưới gầm tủ treo hoặc sử dụng các loại ổ cắm âm bàn.

Không chú trọng hệ thống lưu trữ

Nhà bếp bừa bộn với đồ dùng đặt lộ thiên là nguyên nhân lớn khiến không gian trở nên kém sang. Việc thiếu ngăn kéo, kệ lưu trữ hoặc bố trí tủ không hợp lý khiến bếp luôn trong tình trạng lộn xộn.

Giải pháp là tận dụng tối đa hệ tủ âm, phụ kiện thông minh và các ngăn kéo đa năng. Một căn bếp gọn gàng, ngăn nắp luôn tạo cảm giác sạch sẽ và cao cấp.