Lý do các trạm kinh doanh xăng trên đặc khu Phú Quý thông báo hết xăng

Sáng 5/1, cả ba trạm kinh doanh xăng dầu trên đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng đồng loạt thông báo hết xăng, tạm ngừng bán, khiến sinh hoạt và đi lại của người dân gặp khó khăn.

Các trạm kinh doanh xăng đồng loạt thông báo hết xăng.

Theo người dân trên đảo, trong điều kiện thời tiết bình thường, nguồn xăng dầu tại Phú Quý cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất. Tuy nhiên, vào mùa gió chướng, việc vận chuyển nhiên liệu từ đất liền ra đảo thường xuyên bị gián đoạn do biển động mạnh, tàu không thể hoạt động.

Một lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quý cho biết, tàu vận tải đã vào đất liền để lấy xăng dầu nhưng chưa thể quay trở lại vì sóng to, gió lớn. Chính quyền địa phương đang chủ động làm việc, gửi văn bản đến các đơn vị liên quan nhằm đôn đốc, sớm ổn định nguồn cung. Dự kiến khoảng 2 ngày nữa, khi thời tiết thuận lợi, tàu tiếp nhiên liệu sẽ cập đảo.

UBND đặc khu Phú Quý đề nghị người dân theo dõi thông tin chính thức từ chính quyền, đồng thời sử dụng xăng dầu tiết kiệm trong thời gian chờ nguồn cung được khôi phục.