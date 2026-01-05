+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Podcast: Thế giới năm 2026 và thông điệp hòa bình
(VTC News) -
Thế giới năm 2026 hướng tới hòa bình bền vững, nơi mọi quốc gia cùng nhau vun đắp tương lai tốt đẹp cho nhân loại.
Quỳnh Giang
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Nổ lớn khiến 3 người thương vong ở Hà Nội: Hiện trường có nhiều xác pháo
20:35 05/01/2026
Tin nóng
Bắt Giám đốc Trung tâm xã hội Hải Hà vụ học viên tử vong sau 2 ngày nhập học
20:30 05/01/2026
Bản tin 113
Bắt giam kẻ dùng đũa hành hung tài xế taxi ở Đắk Lắk
20:29 05/01/2026
Bản tin 113
Nhận hối lộ 43 tỷ, cựu Cục trưởng ATTP khai do 'nhận thức pháp luật hạn chế'
20:11 05/01/2026
Pháp đình
Đà Nẵng nghiêm cấm dùng công quỹ để biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo
20:10 05/01/2026
Tin nhanh 24h
Tổng thống Venezuela Maduro đến Tòa án Liên bang New York dự phiên tòa sơ thẩm
20:08 05/01/2026
Thời sự quốc tế
Trực tiếp: Chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu'
19:54 05/01/2026
VTC NEWS TV
Lý do các trạm kinh doanh xăng trên đặc khu Phú Quý thông báo hết xăng
19:53 05/01/2026
Tin nhanh 24h
Công an Đà Nẵng tìm nhân chứng vụ xe đầu kéo va chạm xe máy khiến một người chết
19:48 05/01/2026
Tin nhanh 24h
Trả giá đắt khi tung tin Đệ nhất phu nhân Pháp là người chuyển giới
19:41 05/01/2026
Thời sự quốc tế
Giây phút 3 ô tô tông nhau kinh hoàng trên quốc lộ 47B
19:32 05/01/2026
Reels
Đơn vị quản lý nói gì về công trình 'lạ' ở lăng vua và thái hậu triều Nguyễn?
19:32 05/01/2026
Tin nóng
Ba người bỏng nặng sau tiếng nổ lớn ở Hà Nội
19:20 05/01/2026
Tin nóng
Điều ít biết về chiến hạm 'áp giải' Tổng thống Venezuela đến Mỹ
19:06 05/01/2026
Quân sự
Du xuân Tết Bính Ngọ với chuyến bay thẳng từ Việt Nam sang Bhutan
19:00 05/01/2026
Du Lịch
VĐV Việt Nam vô địch Olympic được trợ cấp 40 triệu đồng/tháng
18:59 05/01/2026
Hậu trường
Chợ cóc ngang nhiên chiếm vỉa hè, bủa vây nhiều tuyến phố Hà Nội
18:58 05/01/2026
Tin nóng
'Sắc Báo Xuân 2026': Bức tranh toàn cảnh báo chí địa phương trong kỷ nguyên mới
18:37 05/01/2026
Tin nhanh 24h
Tin không khí lạnh: Hà Nội rét đậm 10°C, vùng núi cao Bắc Bộ đề phòng băng giá
18:33 05/01/2026
Thời tiết
Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026 bỏ phần thi áo tắm
18:29 05/01/2026
Hoa hậu
Phải báo cáo về quan hệ giữa giáo viên dạy thêm với người đăng ký kinh doanh dạy thêm
18:27 05/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Chủ tịch nước quyết định tặng quà Tết Nguyên đán cho hơn 1,6 triệu người có công
17:48 05/01/2026
Tin nóng
Loạt fanpage triệu like 'mất tích': Chuyện gì đang xảy ra với Facebook?
17:30 05/01/2026
VTC NEWS TV
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội
17:28 05/01/2026
Bản tin 113
Man Utd đuổi việc HLV Ruben Amorim
17:11 05/01/2026
Bóng đá Anh
Cửa hàng vật liệu xây dựng ở Đà Nẵng bốc cháy dữ dội, người dân hốt hoảng tháo chạy
17:08 05/01/2026
Phòng chống cháy nổ
10 địa phương tăng trưởng GRDP cao nhất nước năm 2025
16:51 05/01/2026
Đầu Tư
Người dân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua VNeID
16:36 05/01/2026
Tin nóng
Ưu tiên mua nhà ở xã hội cho gia đình có 2 con: Hướng dẫn mới nhất thế nào?
16:23 05/01/2026
Tin nóng
Thử nghiệm thiết bị bay không người lái giao hàng ở TP.HCM
16:17 05/01/2026
Sản phẩm