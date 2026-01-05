Bắt giam kẻ dùng đũa hành hung tài xế taxi ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Chiều 5/1, Công an xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Phạm Ngọc Khánh (SN 2000, trú thôn 2, xã Tân Tiến) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn.

Phạm Ngọc Khánh tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, khoảng 15h ngày 1/1, Khánh gọi taxi chở vợ và con nhỏ từ xã Ea Phê về nhà. Khi xe đi qua buôn Kmrơng, xã Krông Pắc, do tuyến đường nhiều ổ gà khiến con nhỏ bị nôn ói, Khánh yêu cầu tài xế đi chậm lại.

Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khánh tức giận dùng chiếc đũa mang theo trong người tấn công tài xế khi xe vẫn đang di chuyển. Quá hoảng sợ, tài xế mở cửa xe bỏ chạy để đảm bảo an toàn. Vụ việc sau đó được tài xế ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và gây bức xúc dư luận.

Tài xế bị Khánh tấn công là anh T.N.T. (SN 1999, trú tại Ea Yong A, xã Krông Păc). Sau khi bỏ chạy thoát thân, chiều tối 1/1, anh T. đến cơ quan công an trình báo vụ việc

Camera hành trình ghi lại cảnh Khánh dùng đũa tấn công tài xế taxi từ phía sau. ( Ảnh cắt từ clip)

Qua xác minh, cơ quan công an xác định hành vi của Phạm Ngọc Khánh đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, Khánh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra ân hận.

Vụ việc được xem là lời cảnh tỉnh về việc thiếu kiềm chế hành vi, ứng xử thiếu chuẩn mực khi tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.