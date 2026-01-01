Lời khai của kẻ dùng đũa tấn công tài xế taxi

(VTC News) -

Tối 2/1, Công an xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk thông tin, tại cơ quan công an, Phạm Ngọc Khánh (SN 2000), trú tại thôn 2, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk khai nhận, lúc 15h ngày 1/1, Khánh gọi taxi do anh T.N.T. (sinh năm 1999, trú tại Ea Yong A, xã Krông Păc) để chở vợ và con nhỏ từ xã Ea phê về nhà trên địa bàn xã Krong Pắc.

Thanh niên côn đồ Phạm Ngọc Khánh và lời khai tại về hành vi của mình tại Cơ quan Công an. (Ảnh Công an cung cấp)

Khi đến đoạn buôn Kmrơng, xã Krông Pắc, do đường nhiều ổ gà làm vợ Khánh nôn ói, Khánh đã nhắc nhở tài xế taxi đi chậm để đảm bảo an toàn.

Lời qua tiếng lại giữa Khánh và tài xế T.N.T nên họ xảy ra mâu thuẫn. Khi còn cách quốc lộ 26 khoảng hơn 100m thì mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Khánh dùng chiếc đũa mang theo trong người tấn công tài xế taxi dù phía sau khi anh này vẫn đang lái xe.

Vì quá sợ hãi nên tài xế mở cửa ô tô trong khi xe vẫn đang di chuyển, cố gắng rút người ra khỏi dây an toàn và bỏ chạy. Khánh mở cửa nhưng không đuổi theo mà chạy lên ghế lái để phanh xe taxi đang di chuyển.

Vụ việc sau đó được camera an ninh của taxi ghi lại, chia sẻ lên mạng xã hội.

Công an xã Krong Pắc đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để củng cố hồ sơ xử lý Phạm Ngọc Khánh theo quy định.