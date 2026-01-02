Danh tính kẻ dùng đũa tấn công tài xế taxi từ phía sau

(VTC News) -

Tối 2/1, Công an xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị làm việc với Phạm Ngọc Khánh (sinh năm 2000, trú tại thôn 2, xã Tân Tiến), người dùng đũa hành hung tài xế taxi từ phía sau khi anh này vẫn đang lái xe trên đường.

Thanh niên Phạm Ngọc Khánh tại cơ quan Công an. ( Ảnh Công an cung cấp)

Tại cơ quan công an, Phạm Ngọc Khánh khai nhận, lúc 15h ngày 1/1, Khánh gọi taxi chở vợ và con nhỏ từ xã Ea phê về nhà tại xã Krong Pắc. Khi đến buôn Kmrơng (xã Krông Pắc), thấy vợ nôn ói do đường nhiều ổ gà gây xóc, Khánh nhắc nhở tài xế taxi đi chậm để đảm bảo an toàn, từ đó phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng 16h cùng ngày, khi taxi đi đến đoạn đường thuộc khu vực buôn Kmrơng, xã Krông Pắc (cách Quốc lộ 26 khoảng hơn 100m) thì mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. Khánh dùng chiếc đũa mang theo trong người tấn công tài xế taxi từ phía sau.

Vì quá sợ hãi, tài xế mở cửa ô tô trong khi xe vẫn đang di chuyển, cố gắng rút người ra khỏi dây an toàn và bỏ chạy. Vụ việc được camera trong xe ghi lại và sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin trước đó, tài xế bị Khánh tấn công là anh T.N.T. (sinh năm 1999, trú tại Ea Yong A, xã Krông Păc). Sau khi bỏ chạy thoát thân, chiều tối 1/1, anh T. đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Công an xã Krong Pắc đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để củng cố hồ sơ để xử lý.

Camera hành trình ghi lại cảnh Khánh dùng đũa tấn công tài xế taxi từ phía sau. ( Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, tháng 10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 người về hành vi hành hung tài xế xe dịch vụ để tranh giành khách.

Do mâu thuẫn, bực tức vì bị giành khách, nhóm các bị can gồm Phạm Đắc Chấn (40 tuổi), Trần Văn Tuấn (31 tuổi, cùng trú xã Đắk Phơi) và Đặng Huy (35 tuổi), Tạ Minh Thắng (34 tuổi), cùng trú xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk, tấn công tài xế xe dịch vụ, khiến nạn nhân bị thương tật 14%.