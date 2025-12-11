Bộ Xây dựng 'giục' hoàn thiện quy chuẩn đối với chung cư có lắp trụ sạc xe điện

(VTC News) -

Ngày 11/12, Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 14998 đề nghị Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản khẩn trương triển khai nhiệm vụ “Xây dựng, hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với nhà chung cư (chung cư hiện hữu, chung cư sắp xây mới) có lắp đặt trạm/trụ sạc xe điện.

Theo đó, ngày 10/12, Chương trình Thời sự lúc 19h của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) phản ánh “xe điện xuống hầm chung cư, quy chuẩn an toàn vẫn chờ”, nêu các vấn đề về sạc xe điện tại chung cư.

Bộ Xây dựng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với nhà chung cư có lắp đặt trạm/trụ sạc xe điện. (Ảnh minh hoạ: Báo Thanh niên).

Để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Bộ Xây dựng đề nghị Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản khẩn trương triển khai nhiệm vụ “Xây dựng, hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với nhà chung cư (chung cư hiện hữu, chung cư sắp xây mới) có lắp đặt trạm/trụ sạc xe điện”.

Bộ cũng đề nghị Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản nắm bắt thông tin, thực hiện truyền thông chính sách trong quá trình rà soát, hoàn thiện quy chuẩn nêu trên theo đúng tinh thần Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.

Trước đó, Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) quyết định tạm dừng nhận trông giữ xe mới, và tiến tới ngừng hoàn toàn việc trông giữ xe điện (xe máy điện, xe đạp điện) ở tầng hầm từ ngày 1/2/2026. Ban quản lý cho biết, qua rà soát thực tế tại các hầm, lượng xe máy điện và xe đạp điện gia tăng nhanh khiến không gian hầm xe rơi vào tình trạng quá tải, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn.

Cụ thể, xe máy điện và xe đạp điện sử dụng pin - bộ phận có nguy cơ phát sinh cháy nổ cao nếu chập điện, va chạm hoặc thao tác sạc không đúng quy định. Khi số lượng xe điện quá đông trong tầng hầm, nếu xảy ra sự cố, đám cháy lan nhanh, tạo nhiều khói độc và gây khó khăn trong thoát nạn, đe dọa tới tính mạng và tài sản của cư dân.

Trước thực tế trên, Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm thông báo từ tháng 12/2025 sẽ tạm dừng tiếp nhận đăng ký mới đối với xe máy điện và xe đạp điện (xe điện đã gửi trước thời điểm này vẫn được phục vụ bình thường); từ ngày 1/2/2026 sẽ ngừng hoàn toàn việc trông giữ tất cả xe điện tại tầng hầm, bao gồm cả các xe đang gửi.

Trước sự phản đối của cư dân, ngày 4/12, UBND phường Hoàng Liệt có văn bản gửi Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (chủ đầu tư tổ hợp chung cư HH) và Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm (đơn vị đại diện chủ đầu tư thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư), yêu cầu Ban quản lý toà nhà không được phép từ chối trông giữ xe điện.