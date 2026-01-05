10 địa phương tăng trưởng GRDP cao nhất nước năm 2025

(VTC News) -

Trong bức tranh kinh tế năm 2025, điểm nhấn nổi bật là nhóm địa phương có bứt phá mạnh mẽ về tốc độ tăng GRDP. Dẫn đầu cả nước là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Bắc Ninh, tăng trưởng từ 10,27% đến 11,89%, cao hơn đáng kể so với mức bình quân chung.

Các địa phương này có điểm chung là định hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện và lợi thế so sánh của địa phương; nền tảng công nghiệp và dịch vụ tương đối vững chắc; triển khai hiệu quả các giải pháp cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành. Việc phát huy nội lực gắn với thu hút và sử dụng hiệu quả các dòng vốn đầu tư, đặc biệt là vốn FDI đã tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng GRDP đạt mức cao.

5 địa phương tiếp theo là: Quảng Ngãi, Đồng Nai, Tây Ninh, Đà Nẵng và Hà Tĩnh (tăng từ 8,78% đến 10,02%).

Tốc độ tăng GRDP của 34 địa phương. (Nguồn: Cục Thống kê)

Trong khi đó, Thành phố Hà Nội xếp thứ 16 với mức tăng trưởng GRDP 8,16% và TP.HCM xếp thứ 21 với mức tăng trưởng 7,53%. Tuy không lọt TOP 10 nhưng 2 thành phố này cùng với Hải Phòng, Đồng Nai và Bắc Ninh tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP cả nước. Đây là 5 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước; năm 2025, nhóm này đóng góp đến 55,4% vào tăng trưởng cả nước.

Cụ thể, Hà Nội đạt mức tăng, TP.HCM tăng 7,53%, hai địa phương này đóng góp 36,1 điểm % vào tăng trưởng cả nước.

Hải Phòng đạt mức tăng trưởng kinh tế 11,81%, đóng góp 8,58% vào tăng trưởng chung của cả nước, tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu với tốc độ tăng trưởng cao và ổn định qua nhiều năm.

Đồng Nai ghi nhận tốc độ tăng GRDP ước đạt 9,63%, đóng góp 5,49% vào tăng trưởng chung của cả nước, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ.

Trong khi đó, tăng trưởng GRDP của Bắc Ninh năm 2025 ước đạt 10,3%, đứng thứ 5/34 địa phương, chủ yếu do ngành kinh tế chủ lực là “Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học” tăng mạnh trên 20%.

Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP năm 2025. (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ)

Xét theo vùng kinh tế thì Đồng bằng sông Hồng tiếp tục giữ vai trò là vùng động lực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Tốc độ tăng GRDP ước đạt 9,74% cao hơn mức tăng trưởng chung, đóng góp tới 36,41% vào tăng trưởng chung của cả nước, cao nhất trong các vùng. Kết quả này cho thấy vai trò nổi bật của các trung tâm kinh tế lớn, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ hiện đại, cùng với hiệu quả lan tỏa từ các địa phương đầu tàu như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh.

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc tăng trưởng GRDP ước đạt 8,53%, đóng góp 7,77% vào tăng trưởng chung của cả nước. Các địa phương trong vùng như Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Lào Cai… đã và đang từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển với các vùng khác trên cả nước.

Vùng Bắc Trung Bộ ghi nhận mức tăng GRDP ước đạt 8,37%, đóng góp 6,47% vào tăng trưởng chung. Tăng trưởng của vùng chủ yếu đến từ công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, cùng với sự phục hồi của du lịch và dịch vụ, góp phần nâng cao vai trò của vùng trong cơ cấu kinh tế quốc gia, trong đó các địa phương tiêu biểu là Thanh Hóa, Nghệ An...

Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ước tăng trưởng đạt 7,74%, đóng góp 9,56% vào tăng trưởng chung. Tăng trưởng của vùng gắn với sự phát triển của công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ du lịch, đặc biệt tại các địa phương ven biển và các trung tâm du lịch lớn như: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Huế, Lâm Đồng.

Vùng Đông Nam Bộ tiếp tục là vùng kinh tế có quy mô lớn nhất cả nước, tốc độ tăng GRDP ước đạt 7,98% và đóng góp 31,40% vào tăng trưởng chung. Đây là vùng tập trung nhiều trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics và tài chính lớn. Trong đó, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương giữ vai trò đầu tàu, tạo động lực tăng trưởng lan tỏa mạnh mẽ cho cả nước.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng trưởng GRDP ước đạt 7,24%, đóng góp 8,39% vào tăng trưởng chung. Mặc dù tốc độ tăng thấp hơn một số vùng khác nhưng vẫn khá ổn định, ít đột phá do phần lớn hoạt động kinh tế cơ bản gắn với phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến nông sản và dịch vụ logistics nội vùng.

Nhận định về kết quả tăng trưởng GRDP năm 2025, Cục Thống kê cho rằng có dấu hiệu phục hồi tích cực nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề: chênh lệch vùng miền, chất lượng tăng trưởng, tính bền vững và năng lực cạnh tranh dài hạn.

Cụ thể, một số tỉnh/thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh… có mức tăng trưởng cao vượt trội, trong khi nhiều địa phương miền núi, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long tăng trưởng thấp hơn khá nhiều. Điều này phản ánh sự mất cân đối trong phân bổ nguồn lực và cơ hội phát triển, có nguy cơ kéo dài khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng.

Ngoài ra, tăng trưởng GRDP ở nhiều địa phương vẫn dựa nhiều vào các ngành truyền thống như công nghiệp chế biến, xây dựng, bán buôn bán lẻ. Đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và dịch vụ giá trị cao chưa trở thành động lực chính, khiến tăng trưởng chưa bền vững.

tT trọng dịch vụ hiện đại, thương mại điện tử, logistics cũng vẫn còn thấp ở nhiều tỉnh. Điều này hạn chế khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số và hội nhập kinh tế quốc tế.