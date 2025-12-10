Nhật Bản điều máy bay theo dõi Nga và Trung Quốc tuần tra chung

(VTC News) -

Hôm 9/12, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này đã điều máy bay phản lực để theo dõi lực lượng không quân Nga và Trung Quốc đang tuần tra chung, trong bối cảnh căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh gia tăng.

Hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95 có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga đã bay từ biển Nhật Bản về phía biển Hoa Đông để gặp hai máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc và thực hiện "chuyến bay chung đường dài" ở Thái Bình Dương.

Máy bay ném bom TU-95 của Nga bay trên biển Hoa Đông. (Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản)

Bốn máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc cũng tham gia cùng máy bay ném bom khi chúng thực hiện chuyến bay giữa đảo Okinawa và đảo Miyako của Nhật Bản. Eo biển Miyako nằm giữa hai đảo này được phân loại là vùng biển quốc tế.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, nước này phát hiện lực lượng không quân Nga hoạt động ở biển Nhật Bản, bao gồm một máy bay cảnh báo sớm A-50 và hai máy bay chiến đấu Su-30.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết trong bài đăng trên X vào ngày 10/12 rằng hoạt động chung của Nga và Trung Quốc "rõ ràng là nhằm mục đích phô trương sức mạnh chống lại quốc gia chúng tôi, đây là mối quan ngại nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia".

Ông Koizumi nói thêm máy bay chiến đấu của Nhật Bản "thực hiện nghiêm ngặt biện pháp nhận dạng phòng không". Hãng thông tấn Nga đưa tin chuyến bay chung giữa Nga và Trung Quốc gần Nhật Bản kéo dài trong 8 giờ.

Quân đội Hàn Quốc cũng thông tin 7 máy bay Nga và hai máy bay Trung Quốc xâm nhập vùng phòng không của nước này.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc và Nga thường xuyên tăng cường hợp tác quân sự, tiến hành nhiều hoạt động chung như huấn luyện chống tên lửa trên lãnh thổ Nga và tập trận hải quân bắn đạn thật hải quân.

Trong khi đó, các hoạt động quân sự của Bắc Kinh triển khai gần Nhật Bản ngày càng gia tăng sau bình luận của Thủ tướng Takaichi Sanae vào tháng trước, cho rằng Tokyo có thể đáp trả mọi hành động quân sự của Trung Quốc chống lại Đài Loan nếu hành động này đe dọa đến an ninh Nhật Bản.