Hoàn tất đấu nối điện sân bay Long Thành, sẵn sàng bay kỹ thuật

Chiều 12/12, Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành thông tin hoàn tất công tác đấu nối và đóng điện vào Trung tâm năng lượng cung cấp điện cho toàn bộ Nhà ga hành khách giai đoạn 1.

Đây là dấu mốc kỹ thuật quan trọng, cho phép vận hành thử các hệ thống điện - cơ - khí và chuẩn bị tổng lực cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 19/12.

Ban Quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành đấu nối, đóng điện thành công bảo đảm vận hành nhà ga, chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật ngày 19/12.

Theo Ban Quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành, việc đưa Trung tâm năng lượng vào vận hành không chỉ đảm bảo nguồn điện ổn định 24/7 mà còn tạo điều kiện chạy thử đồng bộ các hạng mục cuối cùng trong giai đoạn nước rút trước thời điểm sân bay đón chuyến bay kiểm tra kỹ thuật.

Liên quan đến tiến độ dự án, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cũng cho biết hoàn tất 100% công tác chuẩn bị phục vụ hoạt động bay kỹ thuật. Tính đến 11/12, toàn bộ hệ thống bảo đảm hoạt động bay tại sân bay Long Thành đã vận hành ổn định sau quá trình kiểm tra, rà soát và hiệu chỉnh.

Điểm nhấn trong đợt chuẩn bị lần này là việc VATM áp dụng tiêu chuẩn an toàn “đa tầng, đa lớp” cho các hệ thống CNS/ATM. Các thành phần thiết yếu như thông tin liên lạc (VHF, VCCS), dẫn đường, giám sát, chuyển điện văn (AMHS) và khí tượng được trang bị cơ chế dự phòng nhiều lớp, bảo đảm không gián đoạn dịch vụ trong mọi tình huống.

Tại khu bay, phương thức khai thác theo các kịch bản đường băng 23L/05R, đường lăn B và các vệt lăn nối đã được kiểm chứng đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, dẫn dắt tàu bay. Bộ phương thức bay do VATM xây dựng - với sự tham gia tối ưu hóa của tập đoàn Boeing đã được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn, sẵn sàng áp dụng từ 19/12 để điều phối hoạt động giữa Long Thành, Tân Sơn Nhất và sân bay quân sự Biên Hòa.

Trong chuyến bay kỹ thuật sắp tới, các tàu bay sẽ thực hiện đầy đủ quy trình khởi hành, đến và tiếp cận, qua đó kiểm chứng khả năng khai thác đồng thời hai sân bay lớn nằm gần nhau - một trong những thách thức hàng không phức tạp nhất khu vực.

Bên cạnh hạ tầng, yếu tố nhân lực được VATM xác định là trọng tâm bảo đảm an toàn. Đội ngũ kiểm soát viên không lưu, kỹ thuật viên, nhân viên khí tượng, thủ tục bay và tìm kiếm cứu nạn đã hoàn tất huấn luyện, được bố trí ca kíp theo tài liệu khai thác được phê chuẩn. Toàn bộ quy trình an ninh, an toàn và vận hành kỹ thuật đều được thẩm định nhiều vòng, đáp ứng tiêu chuẩn mới nhất của ICAO và CANSO.

VATM cũng xây dựng hàng loạt kịch bản xử lý sự cố bao quát từ mất liên lạc, trục trặc kỹ thuật tàu bay đến tình huống can thiệp bất hợp pháp, sự cố UAV hay tấn công mạng. Phương án chuyển hướng tàu bay về Tân Sơn Nhất trong trường hợp cần thiết cũng được chuẩn hóa.

Lực lượng điều hành tại Đài Kiểm soát không lưu Long Thành, Trung tâm Tiếp cận Tân Sơn Nhất và Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh đã hoàn thành diễn tập phối hợp, bảo đảm luồng thông tin liên tục trong mọi tình huống phát sinh.

Việc đấu nối, đóng điện thành công Trung tâm năng lượng và sự sẵn sàng tuyệt đối của hệ thống bảo đảm hoạt động bay giúp Long Thành tiến thêm bước quan trọng, chuẩn bị cho cột mốc đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên - giai đoạn đánh giá toàn diện trước khi sân bay vận hành chính thức.