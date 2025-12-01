Cận cảnh hệ thống chứa nhiên liệu hơn 2.800 tỷ ở sân bay Long Thành

Gói thầu 4.9 (thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay) khởi công từ tháng 10/2024, theo hợp đồng sẽ hoàn thành vào tháng 6/2026. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo rút ngắn tiến độ của Thủ tướng, chủ đầu tư đã điều chỉnh kế hoạch, đặt mục tiêu cơ bản hoàn tất phần xây dựng trước ngày 19/12 để bảo đảm đồng bộ với tiến độ chung của toàn dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).