Ngắm trạm 'mắt thần' tại Sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên

Chỉ còn vài tuần trước ngày khánh thành giai đoạn 1 và đón chuyến bay đầu tiên 19/12, các hạng mục kỹ thuật quan trọng của Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được gấp rút hoàn thiện.
Trong đó, hệ thống radar giám sát – được ví như “mắt thần” của hoạt động điều hành bay đã hoàn tất lắp đặt, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa hạ tầng bảo đảm bay của Việt Nam.
Hệ thống radar này là một trong những hạng mục trọng yếu của dự án thành phần 2, do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư, phối hợp với nhà thầu EASAT Radar Systems Limited (Anh) triển khai.
Đội ngũ cán bộ Ban Quản lý dự án Long Thành, tổ tư vấn giám sát, Trung tâm kiểm soát không lưu Long Thành cùng các chuyên gia nước ngoài đã hoàn tất toàn bộ phần cơ khí và điện tử, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật theo thiết kế.
Tổ hợp radar gồm hai công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới: Radar giám sát sơ cấp (PSR) và radar giám sát thứ cấp (SSR). Hệ thống đạt chuẩn ICAO và EUROCONTROL, với tầm quét xa, độ chính xác cao và khả năng chống nhiễu vượt trội.
Nhờ đó, radar có khả năng phát hiện và theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu bay, đặc biệt trong khu vực rộng quanh sân bay Long Thành – dự báo sẽ là nơi có mật độ hoạt động hàng không dày đặc nhất cả nước khi đưa vào khai thác.
Khi đi vào vận hành, radar sẽ trở thành công cụ chủ lực cho Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh (ACC HCM), mở rộng tầm giám sát và nâng cao chất lượng quản lý bay trong vùng FIR Hồ Chí Minh. Dữ liệu giám sát liên tục, chính xác từ hệ thống sẽ hỗ trợ kiểm soát viên không lưu điều hành các chuyến bay an toàn, trơn tru và hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh lưu lượng hàng không Việt Nam tiếp tục tăng nhanh.
Đây không chỉ là hạng mục kỹ thuật quan trọng hỗ trợ trực tiếp khai thác giai đoạn 1 sân bay Long Thành, mà còn đánh dấu cột mốc chiến lược, đặt nền tảng cho hệ thống quản lý bay hiện đại, đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế của Việt Nam.
Trước đó, ngày 25 hoặc 26/10, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức bay hiệu chuẩn các hệ thống VOR/DME, radar, ADS-B và phương thức bay truyền thống nhằm cập nhật, hoàn thiện phương thức bay phục vụ khai thác tại sân bay Long Thành.
Với tiến độ hiện tại, hệ thống radar giám sát cùng các hạng mục kỹ thuật trọng điểm khác đang về đích đúng kế hoạch, sẵn sàng phục vụ thời khắc lịch sử 19/12, khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành chính thức đi vào khai thác và đón chuyến bay đầu tiên. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển hiện đại, hội nhập quốc tế cho ngành hàng không Việt Nam.