Ngắm trạm 'mắt thần' tại Sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên

Với tiến độ hiện tại, hệ thống radar giám sát cùng các hạng mục kỹ thuật trọng điểm khác đang về đích đúng kế hoạch, sẵn sàng phục vụ thời khắc lịch sử 19/12, khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành chính thức đi vào khai thác và đón chuyến bay đầu tiên. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển hiện đại, hội nhập quốc tế cho ngành hàng không Việt Nam.