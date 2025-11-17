Toàn cảnh sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sau thời gian dài thi công liên tục, Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành đang bước vào giai đoạn tăng tốc trên toàn bộ công trường. Hình hài một sân bay hiện đại cấp 4F - tiêu chuẩn cao nhất của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã hiện rõ với các cấu phần chính như tháp kiểm soát không lưu, hai đường cất hạ cánh, sân đỗ tàu bay và khối nhà ga.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết toàn bộ hạng mục đang được triển khai đồng loạt, với quy mô nhân lực và thiết bị lớn nhất từ trước đến nay trong một dự án hàng không tại Việt Nam. Gần 14.000 kỹ sư, chuyên gia, công nhân cùng hơn 3.000 thiết bị đã được huy động, tạo nên nhịp độ thi công liên tục 24/24 giờ, giúp nhiều phần việc rút ngắn từ 3 - 6 tháng so với hợp đồng.
Trong đó, nhà ga hành khách - trung tâm của giai đoạn 1 đang được đẩy nhanh tiến độ. Dù hợp đồng quy định hoàn thành vào tháng 11/2026, phần xây dựng sẽ cơ bản hoàn tất trước ngày 19/12/2025. Giai đoạn tiếp theo gồm lắp đặt thiết bị, hoàn thiện nội thất, kết nối liên động và chạy thử hệ thống dự kiến kéo dài khoảng 6 tháng để đảm bảo độ an toàn trước khi khai thác.
Song song, đường cất hạ cánh số 1 và hệ thống đường lăn đã hoàn thiện, lắp đặt thiết bị và được bay hiệu chuẩn, đủ điều kiện đưa vào khai thác. Ở phía Tây nhà ga, khu sân đỗ tàu bay cũng đang vượt tiến độ với phần xây dựng chính dự kiến hoàn thành trước 19/12/2025, rút ngắn 5 tháng so với kế hoạch.
Trong khi đó, đường cất hạ cánh số 2 - một trong những hạng mục quan trọng của giai đoạn hoàn thiện – đã hoàn thành nền đất, thi công lớp CPĐD đạt 72,6% và kết cấu bê tông xi măng đạt hơn 60%. ACV đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản hạng mục này trước ngày 19/12/2025 và dự kiến đưa vào khai thác tháng 6/2026.
Theo quan sát, các hệ thống nền tảng như Tuynen kỹ thuật, thoát nước hồ điều hòa, mạng cấp điện nguồn và tuyến đường - cầu cạn cũng đang được dồn lực thi công để về đích đúng thời hạn điều chỉnh. Nhiều hạng mục quan trọng dự kiến hoàn thành trước 19/12/2025, tạo tiền đề cho việc đấu nối đồng bộ hạ tầng sân bay.
Hệ thống cung cấp nhiên liệu ngầm - hạng mục có yêu cầu kỹ thuật khắt khe đang được hoàn thiện tuyến ống ngoài sân đỗ, dự kiến kết thúc phần xây dựng trong tháng 12/2025. Việc lắp đặt thiết bị nhập khẩu, đấu nối và chạy thử sẽ hoàn tất trong tháng 3/2026, sớm hơn hợp đồng 3 tháng.
Trên tuyến kết nối với cao tốc, tuyến số 1 đã thông xe kỹ thuật ngày 30/4/2025, trong khi tuyến số 2 đạt 91,5% khối lượng thảm nhựa và sẽ hoàn thành toàn bộ trong tháng 11/2025. Hai tuyến này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm lưu thông thông suốt vào sân bay ngay từ ngày đầu khai thác.
Bên cạnh đó, các công trình phụ trợ như nhà để xe, nhà ga hàng hóa, hàng rào an ninh… cũng đang được rút ngắn tiến độ từ 3 - 6 tháng để kịp đồng bộ với các hạng mục chính.
Không chỉ tập trung cho phần xây dựng, ACV đang hoàn thiện bộ máy vận hành và hệ thống quy trình để Long Thành trở thành sân bay hiện đại bậc nhất khu vực. Đơn vị được chọn làm tư vấn vận hành là CHKQT Incheon – sân bay đạt tiêu chuẩn 5 sao của Skytrax và nằm trong Top 3 sân bay tốt nhất thế giới.
ACV cho biết đang xây dựng hàng loạt quy chuẩn vận hành chi tiết, chú trọng trải nghiệm hành khách theo tiêu chí 5 sao. Song song, chiến lược kinh doanh - tài chính và kế hoạch phân chia khai thác giữa các hãng hàng không cũng được hoàn thiện để tạo nền tảng vận hành bền vững.
Sân bay Long Thành được định hướng trở thành “sân bay thông minh - sân bay xanh”, với việc tích hợp sinh trắc học, AI trong kiểm soát an ninh và xử lý hành lý, đồng thời áp dụng các giải pháp giảm phát thải CO₂ theo chuẩn quốc tế.
Với tốc độ thi công và công tác chuẩn bị khai thác đang được thúc đẩy mạnh mẽ, CHKQT Long Thành ngày càng tiến gần mốc hoàn thành cơ bản vào cuối năm 2025. Dự án đang từng bước hoàn thiện những phần việc cuối cùng để sẵn sàng đón các chuyến bay thương mại đầu tiên trong nửa đầu năm 2026, trở thành cửa ngõ hàng không mới của Việt Nam và khu vực. Trong ảnh là Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm hỏi, động viên lực lượng thi công sân bay Long Thành, hôm 13/11.