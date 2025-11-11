Toàn cảnh tuyến đường nối sân bay Long Thành trước ngày thông xe

Dự án xây dựng hai tuyến đường T1 và T2 giữ vai trò then chốt, kết nối sân bay Long Thành với các trục giao thông huyết mạch gồm Quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Công trình được khởi công từ tháng 7/2023, có tổng mức đầu tư hơn 2.630 tỷ đồng.
Tuyến T1 là đường kết nối phía Tây, dẫn từ Quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành với tổng chiều dài 4,3km.
Trên tuyến có hai nút giao thông đa tầng quan trọng, gồm nút giao với Quốc lộ 51 và nút giao với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, giúp tăng khả năng kết nối và giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ sân bay.
Tuyến T1 đã được thông xe kỹ thuật đúng dịp 30/4, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối vào sân bay Long Thành. Hiện nay, các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, trong đó có các nhánh cầu vượt tại nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhằm đảm bảo tiến độ đưa tuyến đường vào khai thác đồng bộ.
Ghi nhận tại công trường, các nhánh cầu vượt trên tuyến T1 qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được trải nhựa hoàn thiện. Đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.
Đơn vị thi công đồng loạt triển khai nhiều hạng mục trên tuyến T1, gồm hoàn thiện các nhánh cầu vượt, thảm nhựa mặt đường, trồng cây xanh, hoa và cỏ dọc hai bên tuyến cũng như tại các nút giao. Toàn bộ công trình được đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2025, góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối vào sân bay Long Thành giai đoạn 1.
Khi tuyến T1 được đưa vào khai thác, các phương tiện từ sân bay Long Thành có thể lưu thông thuận tiện qua tuyến này để kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến đường tỉnh 25B, 25C hoặc đường Vành đai 3 TP.HCM, góp phần mở rộng khả năng liên kết vùng và giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu.
Tuyến T2 có chiều dài 3,5km, là trục kết nối từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến điểm cuối tuyến T1, dẫn trực tiếp vào sân bay Long Thành. Tuyến đường được thiết kế 4 làn xe, tốc độ tối đa 100km/h. Hiện tại, dự án đã đạt hơn 80% khối lượng thi công, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong quý I/2026.
Tuyến T2 chạy song song với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đóng vai trò là cửa ngõ phía Bắc của sân bay Long Thành. Hiện nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực và thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công trên toàn tuyến. Nhiều đoạn đường đã được trải nhựa hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để sớm hoàn thành dự án đúng kế hoạch.
Đầu tuyến T2 là nút giao phức hợp với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, với hệ thống cầu vượt phức tạp.
Nhờ nỗ lực của các nhà thầu, đến nay hơn 80% khối lượng xây lắp tại nút giao này đã được hoàn thành, góp phần đảm bảo tiến độ chung của dự án.
Gói thầu xây dựng hai tuyến T1 và T2 có nhịp độ thi công được duy trì liên tục, với hơn 700 công nhân chia thành 20 mũi để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.