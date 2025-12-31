TP.HCM tiếp tục thực hiện can thiệp thông tim bào thai thành công

(VTC News) -

Thai phụ là chị N.T.T.T (26 tuổi, ngụ TP.HCM), mang thai lần 2, thai kỳ tự nhiên. Trước đó, thai phụ được theo dõi thai định kỳ, khám thai quý I không ghi nhận bất thường, xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT nguy cơ thấp.

Đến khoảng tuần thai 22 - 24, qua siêu âm tim thai chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện bất thường tim bẩm sinh, chẩn đoán hẹp van động mạch phổi nặng kèm hở van ba lá. Sau đó, thai phụ được chuyển đến theo dõi, hội chẩn tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1. Kết quả chọc ối phân tích nhiễm sắc thể cho thấy bình thường, tạo cơ sở quan trọng cho việc cân nhắc can thiệp.

Trong quá trình theo dõi tiếp theo, bệnh lý tim thai có xu hướng tiến triển, với biểu hiện thiểu sản thất phải tăng dần cả về hình thái và chức năng, nguy cơ cao diễn tiến thành tim một thất nếu không can thiệp.

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 thực hiện thành công ca can thiệp thông tim bào thai thứ 12.

Trên cơ sở hội chẩn liên viện, đánh giá toàn diện về hình thái tim, chức năng thất phải và điều kiện can thiệp, các bác sĩ đã thống nhất chỉ định can thiệp thông tim bào thai nhằm tạo cơ hội cho thất phải tiếp tục phát triển trong tử cung.

Tại thời điểm can thiệp, thai nhi ở tư thế ngôi đầu, nghiêng trái, bánh nhau mặt trước, làm gia tăng mức độ khó của thủ thuật. Đặc biệt, trong quá trình tiếp cận tim thai, cánh tay thai nhi vắt ngang trước ngực, che khuất đường vào buồng tim. Trước tình huống này, ê kíp bác sĩ đã linh hoạt thực hiện một thủ thuật hỗ trợ nhỏ để di chuyển chi thai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận vị trí can thiệp an toàn.

Sau khi tối ưu tư thế, quá trình xuyên kim qua thành bụng mẹ - tử cung - lồng ngực thai nhi và bơm bóng nong van động mạch phổi được thực hiện thuận lợi. Ca can thiệp thành công ngay lần xuyên kim đầu tiên, đảm bảo chính xác về kỹ thuật, hạn chế tối đa thời gian và nguy cơ cho cả mẹ và thai nhi.

Can thiệp thông tim bào thai trong trường hợp này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm cải thiện dòng máu qua van động mạch phổi, tạo điều kiện cho thất phải tiếp tục phát triển trong thời gian còn lại của thai kỳ, qua đó tăng cơ hội bảo tồn chiến lược tim hai thất hoặc 1,5 thất sau sinh, tránh cho trẻ phải đi theo lộ trình điều trị tim một thất phức tạp và kéo dài.

BS CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), cho biết: “Với ca thông tim bào thai lần thứ 12 này, cả quy trình thực hiện diễn ra chưa đầy 30 phút. Thành công này một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn cao, sự phối hợp chặt chẽ liên viện và trình độ làm chủ các kỹ thuật can thiệp tim bào thai tiên tiến của các bác sĩ, góp phần chuẩn hóa và phát triển lĩnh vực y học bào thai chuyên sâu tại Việt Nam, hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế”.

Đây là ca can thiệp thông tim bào thai đầu tiên được triển khai sau khi Bộ Y tế chính thức phê duyệt và ban hành danh mục kỹ thuật đối với lĩnh vực can thiệp tim bào thai, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong triển khai kỹ thuật cao của ngành y tế.

"Ở thời điểm hiện tại, các bác sĩ cần theo dõi và đánh giá diễn tiến của thai nhi trong một giai đoạn dài cho đến khi chào đời. Khi đó, các dữ liệu thu thập được sẽ đủ để dự trù xem em bé có cần can thiệp tim mạch ngay sau sinh hay không. Sau khi sinh, trẻ sẽ được chuyển sang Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục đánh giá lại toàn diện tình trạng tim mạch", BS CKII Trịnh Nhựt Thư Hương, Trưởng khoa Chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ, thông tin.

Theo các bác sĩ, thực tế vẫn có những trường hợp được phát hiện quá muộn, khi tổn thương tim đã tiến triển nặng và không còn khả năng can thiệp hiệu quả. Vì vậy, việc chẩn đoán sớm và theo dõi sát ngay từ giai đoạn bào thai đóng vai trò then chốt, quyết định cơ hội sống và chất lượng điều trị cho trẻ sau sinh.