Những dịch vụ giá 0 đồng ở TP.HCM ngày Tết Dương lịch

(VTC News) -

Đi Metro Bến Thành - Suối Tiên giá 0 đồng

Dịp Tết Dương lịch 1/1/2026, toàn bộ khách đi Metro tuyến Bến Thành - Suối Tiên được miễn phí vé. Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TP.HCM - đơn vị vận hành tuyến Metro số 1, chương trình miễn giá vé cho hành khách đi metro tiếp tục được triển khai dịp Tết Dương lịch 2026 nhằm khuyến khích người dân trải nghiệm phương thức vận tải hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo không khí phấn khởi trong những ngày đầu năm mới.

Hành khách có thể lựa chọn một trong 3 hình thức để vào cổng soát vé và lên tàu Metro số 1 miễn phí.

Hành khách đi Metro Bến Thành - Suối Tiên ngày Tết Dương lịch 2026 được miễn phí vé.

Cách 1: Sử dụng Căn cước hoặc Căn cước công dân gắn chip, quét trực tiếp tại cổng soát vé.

Cách 2: Sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC. Khách tải ứng dụng, chọn chức năng "QR Vươn mình" để tạo vé và quét mã QR tại cổng soát vé.

Cách 3: Nhận vé giấy miễn phí có chứa mã QR tại các máy Kiosk bán vé tự động và quét tại cổng soát vé để lên tàu.

Bên cạnh đó, khách đi tàu sử dụng một số loại thẻ ngân hàng quét mã trực tiếp tại cổng soát vé cũng được miễn phí bằng hình thức hoàn tiền sau đó.

Ngoài miễn phí vé đi tàu, dịp này, Metro số Bến Thành - Suối Tiên cũng tăng chuyến tàu vận hành, và kéo dài thời gian hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu lớn của người dân và du khách. Cụ thể, ngày 31/12, tàu sẽ kéo dài thời gian hoạt động từ 5 giờ sáng đến 23 đêm.

Ngày 1/1 sẽ phục vụ thêm khung giờ 0h30 đến 2h, để đáp ứng nhu cầu người dân, du khách vui chơi, xem pháo hoa mừng năm mới.

Đi xe buýt miễn phí

Công ty cổ phần xe khách Phương Trang cũng cho biết trong ngày Tết Dương lịch 2026, khách đi các tuyến xe buýt của Phương Trang khai thác (78 tuyến) sẽ được miễn toàn bộ vé, gồm cả tuyến trợ giá và không trợ giá.

Khách đi lại bằng xe buýt các tuyến có trợ giá của TP.HCM và 78 tuyến xe buýt Phương Trang được miễn phí vé dịp Tết Dương lịch 2026.

Hình thức miễn phí vé cho hành khách cũng được doanh nghiệp này áp dụng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ ngày 16-18/2/2026 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ).

Bên cạnh những tuyến xe buýt của doanh nghiệp này, hiện các tuyến xe buýt có trợ giá do những doanh nghiệp còn lại đang khai thác tại TP.HCM cũng miễn phí vé toàn bộ trong ngày 1/1/2026, để người dân, du khách thuận lợi đi lại, vui chơi dịp đầu năm mới.

Đi chơi Thảo Cầm Viên vé 0 đồng

Thảo Cầm Viên Sài Gòn dịp Tết Dương lịch 2026 cũng tổ chức hàng loạt chương trình phục vụ du khách vui chơi, tham quan. Đặc biệt, khách sẽ được miễn phí vé vào cổng trong khung giờ từ 17-21h hàng ngày trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Dịp Tết Dương lịch 2026, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức “Tuần lễ Văn hóa Quốc tế - đón mừng năm mới 2026” từ 30/12/2025 đến 4/1/2026. Chương trình với nhiều workshop thủ công nghệ thuật đa quốc gia, trình diễn văn hóa truyền thống và hiện đại cùng không gian ẩm thực quốc tế với hơn 80 gian hàng giới thiệu các món ăn đặc trưng từ Âu - Mỹ, châu Á đến Việt Nam.

Suối Tiên giảm giá vé tắm biển, Thảo Cầm Viên miễn phí vé khung giờ 17-21h ngày Tết Dương lịch.

Điểm nhấn là các tiết mục ca múa nhạc, múa truyền thống Lào, trình diễn K-Pop, J-Pop, lễ hội hóa trang và cuộc thi Cosplay Runway. Các workshop nặn tò he, làm đầu lân mini, viết thư pháp, vẽ henna Ấn Độ, thưởng trà Cung đình Huế kết hợp xếp hộp bánh pháp lam...

Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên trong dịp Tết Dương lịch 2026 cũng ra mắt chuỗi hoạt động giải trí, văn hóa và ẩm thực phong phú phục vụ khách vui chơi. Đặc biệt, khách tham quan, tắm Biển Tiên Đồng được giảm 20% giá vé suốt từ ngày 19/12/2025 đến hết ngày 4/1/2026.

Cụ thể, vé người lớn giảm từ 150.000 đồng xuống 120.000 đồng, vé trẻ em từ 100.000 đồng còn 80.000 đồng.

Điểm vui chơi này cũng tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật miễn phí, vở diễn truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh cùng các tiết mục xiếc và múa lửa....