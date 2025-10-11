Công nhân thi công ngày đêm, nhiều hạng mục sân bay Long Thành vượt tiến độ

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày qua khu vực dự án thường xuyên mưa lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hạng mục ngầm cũng như hệ thống thoát nước và nền đường. Tuy nhiên, ACV vẫn chỉ đạo các liên danh nhà thầu bố trí thi công linh hoạt, điều tiết nhân lực hợp lý, quyết tâm hoàn thành cơ bản dự án vào cuối năm 2025, sớm đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.