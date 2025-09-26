Xem Beechcraft KingAir 300 series bay hiệu chuẩn ở sân bay Long Thành

Sáng 26/9, trên công trường ngổn ngang nhưng rộn ràng khí thế thi công, chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên tại sân bay Long Thành (Đồng Nai), đã chính thức diễn ra
Tiếng động cơ vang vọng trên bầu trời không chỉ báo hiệu một bước ngoặt kỹ thuật, mà còn phản ánh thành quả lao động miệt mài của hàng chục nghìn kỹ sư, công nhân ngày đêm bám công trường, bất chấp nắng mưa, để đưa siêu dự án về đích đúng hẹn.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ 4h sáng 26/9, lực lượng chức năng đã có mặt tại sân bay Long Thành, rà soát từng chi tiết trên đường cất hạ cánh để chắc chắn không còn chướng ngại vật, hệ thống kỹ thuật vận hành trơn tru. Đúng 4h30, lực lượng phòng cháy chữa cháy và y tế cũng vào vị trí, sẵn sàng ứng cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chuyến bay hiệu chuẩn đặc biệt này.
Từ tầng 20 tháp không lưu, hệ thống thiết bị đối không được kích hoạt, bảo đảm liên lạc thông suốt giữa máy bay và kiểm soát viên. Bên trong, ê-kíp quản lý bay căng thẳng theo dõi từng diễn biến. Đúng 4h40, những dải đèn lề đường băng đồng loạt bật sáng, như thắp lên tín hiệu đưa sân bay bước vào trạng thái sẵn sàng.
Khoảng 6h sáng 26/9, chiếc Beechcraft KingAir 300 series cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, hướng về vùng trời Long Thành hướng về vùng trời Long Thành để thực hiện các bài bay hiệu chuẩn.
Tại Long Thành, máy bay hạ độ cao tiếp cận đường băng số 1, thực hiện bay rà kiểm tra hệ thống đèn, rồi nhanh chóng tăng tốc, vút lên cao trở lại.
Chuyến bay không chỉ kiểm tra thực địa đường băng mà còn đảm nhận nhiệm vụ then chốt: hiệu chuẩn hàng loạt hệ thống dẫn đường và giám sát tại sân bay Long Thành. Trong đó gồm 2 hệ thống ILS/DME, 2 hệ thống PAPI, hệ thống đèn hiệu ALS, VOR/DME, radar sơ cấp – thứ cấp (PSR/SSR), ADS-B cùng các phương thức bay liên quan đến tín hiệu hàng không.
Đợt hiệu chuẩn diễn ra do Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH), đơn vị thành viên của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), trực tiếp thực hiện.
Nội dung kiểm tra lần này bao gồm đường cất hạ cánh, đường lăn, hệ thống dẫn đường và công tác khí tượng. Sau buổi làm việc, Cục Hàng không nhận định các điều kiện tại sân bay Long Thành đã đáp ứng yêu cầu để triển khai bay hiệu chuẩn từ ngày 26/9 theo kế hoạch.
Trong đợt bay, chuyên gia của Trung tâm Kiểm tra hiệu chuẩn phối hợp cùng chuyên gia quốc tế khảo sát, thu thập dữ liệu từ các đài dẫn đường ILS/DME, PAPI, hệ thống đường băng… để tích hợp vào cơ sở dữ liệu trên thiết bị bay.
Nhiều người xúc động khi chứng kiến máy bay lượn vòng trên đường băng mới của sân bay Long Thành. Hình ảnh ấy minh chứng cho tinh thần “vượt nắng thắng mưa, thi công xuyên ngày đêm, xuyên lễ” của hàng chục nghìn kỹ sư, công nhân, kết tinh thành khoảnh khắc lịch sử: chuyến bay đầu tiên sải cánh trên vùng trời Long Thành.
Chuyến bay hiệu chuẩn sáng 26/9 không chỉ là một hoạt động kỹ thuật, mà còn là tín hiệu cho thấy giấc mơ về sân bay quốc tế tầm cỡ khu vực của Việt Nam đang dần thành hiện thực, mở ra cơ hội phát triển mới cho đất nước.