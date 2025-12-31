Mất mẹ, mất con chỉ trong 40 ngày, người đàn ông 33 tuổi lại đối mặt ung thư gan

(VTC News) -

Người bệnh điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Những ngày cuối năm, hành lang Khoa Phẫu thuật Ung bướu và Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức luôn đông bệnh nhân và người nhà. Trên chiếc giường sát cửa sổ, anh Lò Văn Lả, 33 tuổi, dân tộc Thái, đến từ Bản Mùi 2, xã Khoen On, Lai Châu, nằm co người vì đau. Khối u ở thành bụng ngày một lớn, căng cứng sau nhiều lần phẫu thuật, khiến mỗi cử động nhỏ cũng trở thành nỗi đau tột cùng.

Ba năm trước, anh Lả phát hiện ung thư gan. Năm 2023, anh được phẫu thuật cắt bỏ khối u, tạm thời trở lại cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, căn bệnh quái ác không buông tha, khối u tiếp tục tái phát, gây đau đớn nghiêm trọng và buộc anh phải chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức để điều trị tiếp.

Khối u ở thành bụng anh Lả tiếp tục to dần, gây đau đớn, khó chịu.

Gia đình anh Lả thuộc diện cận nghèo, sống trong ngôi nhà nhỏ có bốn người: hai vợ chồng, con trai 16 tuổi và bố già đang mắc ung thư trực tràng. Sáu tháng trước, con trai lớn bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, không thể vận động. Hai năm trước, người con út của anh qua đời vì tai nạn, mẹ mất do tai biến. Chỉ trong 40 ngày, anh mất đi hai người thân yêu.

Mỗi đợt điều trị trước, gia đình phải vay ngân hàng 100 triệu đồng, hiện không còn tài sản thế chấp hay gì để bán. Mỗi cuộc gọi từ bệnh viện đều khiến người vợ, chị Vàng Thị Bịnh, gầy gò, mệt mỏi, lo lắng không biết xoay đâu ra tiền chữa bệnh cho chồng.

Chị nói trong nước mắt: “Nhà em không còn gì nữa rồi… Chỉ mong có tiền cứu được chồng, còn nợ nần sau này vợ chồng em làm lụng trả cũng được…”. Giữa bệnh viện đông người, nỗi bất lực của người phụ nữ miền núi như lạc lõng, nhỏ bé đến xót xa.

Mỗi khi tỉnh táo, anh Lả thường quay mặt vào tường, lặng lẽ chịu đựng cơn đau. Người đàn ông trụ cột giờ đây không thể lao động, không thể chăm sóc cha già, con nhỏ. Anh chỉ mong sóng thêm để lo cho vợ con.

Các bác sĩ cho biết, tình trạng bệnh của anh cần tiếp tục theo dõi và điều trị, chi phí dự kiến còn kéo dài. Với gia đình đã kiệt quệ tài chính như nhà anh Lả, mỗi ngày nằm viện là mỗi ngày áp lực đè nặng.

Ở Khoen On, ngôi nhà của anh giờ chỉ còn người vợ tất tả ngược xuôi giữa bệnh viện và quê nhà. Một bên là chồng ung thư tái phát, một bên là con trai liệt giường vì tai nạn, bố già bệnh nặng. Những mùa vụ tới không biết ai sẽ làm, những khoản nợ không biết khi nào trả nổi.

Ung thư không chỉ lấy đi sức khỏe của anh Lả, mà còn đẩy cả gia đình anh đến bờ vực nghèo đói. Giữa vòng xoáy bệnh tật – tai nạn – nợ nần, họ gần như không còn lối thoát nếu không nhận được sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.

Sự sẻ chia lúc này, dù là một khoản hỗ trợ nhỏ, cũng có thể giúp anh Lò Văn Lả có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, giúp người vợ bớt đi nỗi lo sợ mỗi khi bác sĩ thông báo chi phí, và giúp một gia đình miền núi níu lại hy vọng sống mong manh giữa những ngày cùng cực.

Chị Vàng Thị Bịnh - vợ anh Lả.

Ông Hoàng Văn Đại, Trưởng Bản Mùi 2, xã Khoen On, cho biết gia đình anh Lò Văn Lả là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bản. Gia đình thuộc diện cận nghèo nhiều năm nay, cuộc sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh, không có nguồn tích lũy.

Theo ông Đại, anh Lả mắc ung thư gan từ năm 2022, đã phẫu thuật một lần nhưng bệnh tái phát nặng, hiện phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Việt Đức. Trong gia đình, bố anh Lả cũng đang mắc ung thư trực tràng, thường xuyên điều trị y tế. Con trai lớn bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, mất khả năng vận động, cần người chăm sóc thường xuyên.

“Gia đình anh Lả vay mượn nhiều nơi để chữa bệnh, hiện không còn khả năng tự xoay xở. Hoàn cảnh rất đáng thương, cần sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để gia đình có điều kiện tiếp tục điều trị và ổn định cuộc sống”, ông Đại xác nhận.