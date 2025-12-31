Bắt giữ nữ quái trốn truy nã 20 năm với hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng

(VTC News) -

Qua công tác điều tra, xác minh, vừa qua, tại tỉnh Quảng Trị, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị và Công an xã Lao Bảo đã phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Bé (sinh năm 1968).

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Bé có quê quán tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (cũ). Sau khi kết hôn, hắn chuyển về sinh sống tại xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (cũ), nay là xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình.

Tháng 1/2000, Nguyễn Thị Bé bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian được áp dụng biện pháp tại ngoại, kẻ này đã bỏ trốn vào TP.HCM. Tại đây, do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Thị Bé đã gây án mạng đối với chồng là anh Ngô Văn H, rồi tiếp tục bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Ninh Bình ghi lời khai đối với Nguyễn Thị Bé. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình).

Vụ án sau đó được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Nguyễn Thị Bé bị phát lệnh truy nã về tội “Giết người”. Quá trình điều tra mở rộng, đối tượng còn tiếp tục bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định (cũ), nay là Công an tỉnh Ninh Bình, truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong suốt thời gian trốn truy nã, Nguyễn Thị Bé liên tục thay đổi nơi lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, sau đó đổi tên thành Hồ Thị Hương Liên và trốn sang Lào sinh sống nhằm né tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trong năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Ninh Bình đã tập trung rà soát, xác minh các manh mối liên quan đến đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, Nguyễn Thị Bé đã bị phát hiện, bắt giữ an toàn khi đang lẩn trốn tại khu vực tỉnh Quảng Trị.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng Nguyễn Thị Bé.