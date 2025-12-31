Những địa điểm dã ngoại 'sát vách' TP.HCM không nên bỏ qua dịp Tết Dương lịch

(VTC News) -

Không phải ai cũng có điều kiện hoặc mong muốn đi xa trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay. Với nhiều người dân TP.HCM, một chuyến dã ngoại ngắn, đi - về trong ngày, vừa đủ “đổi gió”, hít thở không khí trong lành, nạp lại năng lượng trước khi quay lại guồng quay công việc đã là lựa chọn lý tưởng.

Chỉ cách trung tâm TP.HCM từ vài chục km, những địa điểm dưới đây đang trở thành điểm đến quen thuộc mỗi dịp lễ, Tết.

Khu du lịch Bửu Long - “Đà Lạt thu nhỏ” bên sông Đồng Nai

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 30 km, khu du lịch Bửu Long (Đồng Nai) từ lâu đã được xem là một trong những điểm dã ngoại gần TP.HCM có cảnh quan đẹp bậc nhất. Không gian nơi đây gây ấn tượng bởi hồ nước rộng, trong xanh, bao quanh là những dãy núi đá vôi, thảm cỏ và hàng cây cổ thụ rợp bóng.

Khu du lịch Bửu Long - “Đà Lạt thu nhỏ” bên sông Đồng Nai.

Dịp Tết Dương lịch, Bửu Long thường đón lượng lớn các gia đình trẻ, nhóm bạn đến picnic, chụp ảnh, dạo bộ. Nhiều người ví nơi đây như “Đà Lạt thu nhỏ” bởi địa hình cao thấp xen kẽ, không khí mát mẻ, đặc biệt vào sáng sớm và chiều muộn.

Ngoài picnic, du khách có thể tham gia các hoạt động như đạp vịt trên hồ Long Ẩn, leo núi Bình Điện, tham quan chùa Bửu Long hay check-in tại những con đường uốn lượn ven hồ.

Ưu điểm lớn của Bửu Long là không gian rộng, dễ đi, phù hợp cho cả người lớn tuổi lẫn trẻ nhỏ. Tuy nhiên, vào các ngày lễ, lượng khách khá đông nên nhiều gia đình thường chọn đi sớm để giữ được sự yên tĩnh và có chỗ trải bạt dã ngoại đẹp.

Khu du lịch Thủy Châu

Nằm tại phường Dĩ An (Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM), cách trung tâm TP.HCM chỉ khoảng 25 km, khu du lịch Thủy Châu được xem là điểm dã ngoại “quốc dân” của người trẻ Sài Gòn. Với diện tích hơn 18 ha, Thủy Châu sở hữu bãi cỏ rộng, rừng cây xanh mát, suối nhân tạo và nhiều khu vực được bố trí sẵn bàn ghế cho picnic, ăn uống.

Khu du lịch Thủy Châu - điểm picnic “quốc dân” của giới trẻ.

Điểm cộng của Thủy Châu là không gian mở, thoáng đãng, thích hợp cho các hoạt động nhóm như picnic, team-building, tổ chức sinh nhật ngoài trời. Du khách có thể mang theo đồ ăn, bếp nướng, thảm trải để tổ chức BBQ ngay trong khuôn viên, miễn tuân thủ quy định an toàn và vệ sinh.

Dịp Tết Dương lịch, Thủy Châu thường đông khách từ sáng sớm. Nhiều nhóm bạn chọn đến đây để “xả stress”, ngâm mình dưới làn nước mát, nằm dài trên bãi cỏ, tận hưởng một ngày không cần nghĩ đến deadline hay kẹt xe nội đô. Tuy nhiên, vì đông người, du khách nên lưu ý bảo quản tư trang và chọn khu vực xa trung tâm để có không gian riêng tư hơn.

Cần Giờ - “lá phổi xanh” của TP.HCM

Nếu muốn tìm một nơi vừa có biển, vừa có rừng, lại thuộc địa phận TP.HCM, Cần Giờ là lựa chọn không thể bỏ qua.

Cần Giờ - “lá phổi xanh” của TP.HCM.

Cách trung tâm thành phố khoảng 40 - 50 km, Cần Giờ mang đến cảm giác tách biệt hoàn toàn với phố thị ồn ào nhờ hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Đến Cần Giờ dịp Tết Dương lịch, du khách có thể kết hợp nhiều hoạt động: Dạo biển, tham quan khu du lịch sinh thái Vàm Sát, đi thuyền xuyên rừng đước, ngắm chim, câu cá sấu hay đơn giản là picnic bên bờ biển. Không khí nơi đây thường mát mẻ, nhiều gió, đặc biệt dễ chịu vào buổi chiều.

So với các bãi biển du lịch nổi tiếng, biển Cần Giờ không quá trong xanh, nhưng bù lại là sự hoang sơ, bình dị và mức chi phí khá “dễ chịu”. Đây cũng là điểm đến phù hợp cho các gia đình muốn cho con nhỏ trải nghiệm thiên nhiên, học về hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Đảo Thạnh An

Nằm tách biệt với trung tâm xã Cần Giờ, đảo Thạnh An mang đến trải nghiệm rất khác so với phần còn lại của TP.HCM. Để ra đảo, du khách phải đi tàu từ xã Thạnh An, hành trình ngắn nhưng đủ để cảm nhận sự chuyển đổi từ nhịp sống đô thị sang không gian làng chài yên bình.

Đảo Thạnh An - nhịp sống chậm giữa biển khơi.

Dịp Tết Dương lịch, nhiều bạn trẻ chọn Thạnh An cho chuyến đi 1 - 2 ngày để “trốn phố”. Trên đảo không có nhiều dịch vụ du lịch cao cấp, bù lại là không khí trong lành, bờ kè đá sát biển, hải sản tươi sống giá phải chăng và nhịp sống chậm rãi của người dân địa phương.

Buổi chiều, ngồi bên bờ kè ngắm hoàng hôn, nghe tiếng sóng vỗ và thưởng thức bữa hải sản giản dị là trải nghiệm khiến nhiều người muốn quay lại Thạnh An thêm lần nữa. Tuy nhiên, do điều kiện lưu trú còn hạn chế, du khách nên tìm hiểu kỹ chỗ ở và lịch tàu trước khi đi.

Hồ Dầu Tiếng - điểm hẹn cắm trại cuối năm

Cách TP.HCM khoảng 80 km, hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) đang nổi lên như một “thiên đường cắm trại” cho những ai yêu thiên nhiên và thích trải nghiệm ngoài trời. Hồ nước rộng mênh mông, bao quanh là bãi cỏ, đồi thấp và không gian thoáng đãng, rất thích hợp để dựng lều, tổ chức tiệc nướng, ngắm bình minh hoặc hoàng hôn.

Hồ Dầu Tiếng - điểm hẹn cắm trại cuối năm.

Dịp Tết Dương lịch, hồ Dầu Tiếng thường thu hút các nhóm bạn trẻ, gia đình năng động đến cắm trại qua đêm. Ban ngày có thể chèo SUP, đi dạo ven hồ, tối đến quây quần bên bếp lửa, ngắm bầu trời đầy sao – trải nghiệm hiếm có với người sống giữa đô thị lớn.

Tuy nhiên, vì là điểm cắm trại tự phát, du khách cần chuẩn bị kỹ lều trại, đồ ăn, nước uống và đặc biệt chú ý giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn khi qua đêm.