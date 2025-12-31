Zalo gửi thông báo trấn an người dùng sau làn sóng tẩy chay

(VTC News) -

Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, chiều 31/12, Zalo phát đi thông báo tới nhiều người dùng về việc cập nhật điều khoản sử dụng.

Theo Zalo, việc cập nhật điều khoản sử dụng giúp người dùng hiểu rõ hơn về cách dữ liệu cá nhân được xử lý, bảo vệ quyền riêng tư đồng thời khẳng định tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong thông báo, Zalo nhấn mạnh: "Việc cập nhật này không làm thay đổi tính năng hay trải nghiệm của bạn với Zalo".

Thông báo Zalo gửi tới người dùng trong mục tin nhắn. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Trước những quan tâm xoay quanh Điều khoản sử dụng và quyền riêng tư, Zalo đã làm rõ mục đích thu thập dữ liệu, các biện pháp bảo mật cũng như quyền kiểm soát thông tin cá nhân của người dùng trên nền tảng này.

Theo Zalo, trong quá trình vận hành ứng dụng, việc thu thập một số dữ liệu người dùng là cần thiết nhằm cung cấp đầy đủ tính năng, bảo đảm dịch vụ hoạt động ổn định và bảo vệ an toàn tài khoản. Các mục đích xử lý dữ liệu đều được nêu cụ thể trong Điều khoản sử dụng và Zalo khẳng định chỉ sử dụng dữ liệu đúng với các mục đích đã công bố.

Đối với thông tin nhạy cảm như căn cước công dân (CCCD), Zalo cho biết dữ liệu này chỉ được thu thập trong những trường hợp giới hạn, phục vụ xác minh danh tính, bảo vệ tài khoản và phòng chống hành vi lừa đảo. Việc xử lý thông tin luôn tuân thủ quy định pháp luật. Ngoài ra, theo nghĩa vụ pháp lý, Zalo cần thu thập thông tin liên quan đến quan hệ gia đình trong một số trường hợp nhằm xác minh người giám hộ và bảo đảm quyền lợi cho người dùng dưới 16 tuổi.

Về bảo mật dữ liệu, Zalo cho biết hệ thống hiện đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2022 về an toàn thông tin và đã được tổ chức BSI đánh giá, cấp chứng nhận. Đây là tiêu chuẩn được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu. Đồng thời, nền tảng này cũng tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bên cạnh các biện pháp hiện có, Zalo cho biết đang thực hiện thủ tục xin phép cơ quan chức năng để triển khai mã hóa đầu cuối (E2EE), qua đó tăng cường mức độ bảo mật cho các hội thoại cá nhân giữa người dùng.

Liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba, Zalo khẳng định chỉ thực hiện khi có sự đồng ý chủ động của người dùng, phù hợp với yêu cầu của pháp luật. Trong các trường hợp kết nối với ứng dụng bên thứ ba, hệ thống sẽ hiển thị thông báo để người dùng quyết định việc chia sẻ thông tin. Người dùng cũng có thể xem và rút lại quyền chia sẻ dữ liệu tại mục Quản lý quyền trong ứng dụng.

Người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng của bên thứ 3. (Ảnh: Zalo)

Thông báo nhấn mạnh: "Zalo chủ động không lưu trữ nội dung tin nhắn, cuộc gọi giữa các cá nhân. Chúng tôi cam kết không sử dụng nội dung tin nhắn, cuộc gọi giữa các cá nhân cho mọi mục đích".

Về quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân, người dùng có thể chủ động xem, cập nhật và điều chỉnh các thiết lập quyền riêng tư ngay trong ứng dụng (Cá nhân > Quyền riêng tư) hoặc liên hệ trực tiếp với Zalo để được hỗ trợ. Trong trường hợp phát sinh câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến quyền của chủ thể dữ liệu, người dùng có thể gửi email tới địa chỉ feedback@zalo.me.

Đối với trường hợp người dùng không đồng ý với Điều khoản sử dụng, Zalo cho biết theo quy định pháp luật, nền tảng này không có cơ sở pháp lý để tiếp tục xử lý dữ liệu và cung cấp dịch vụ. Khi đó, Zalo có nghĩa vụ phải xóa các dữ liệu đã thu thập trước đây của người dùng.

Ngược lại, nếu người dùng đã đồng ý với Điều khoản sử dụng được cập nhật, Zalo khẳng định không yêu cầu thêm bất kỳ thao tác nào và người dùng có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng như bình thường.