Dân mạng lý giải tại sao con trai ít uống trà sữa, câu trả lời thật bất ngờ

(VTC News) -

Trong dòng trạng thái đang được chia sẻ mạnh mẽ và đăng tải lại trên mạng xã hội Facebook, tác giả ẩn danh đặt câu hỏi: "Tại sao con trai lại ít uống trà sữa hơn con gái?". Nhiều người đưa ra câu trả lời độc đáo mà khiến dân mạng bất ngờ, gật gù đồng ý.

"Không phải con trai không thích uống trà sữa, mà do tốc độ uống quá nhanh nên không ai chú ý đến", câu trả lời này được rất nhiều người đồng tình.

Mai Chi viết: "Người yêu tôi toàn uống 3 ngụm hết một ly size L, trong khi mình phải uống cả buổi mới hết. Nhiều ông con trai coi uống trà sữa như đang uống nước lọc ý, chứ không phải thưởng thức uống từng ngụm, nhâm nhi từng tý một như con gái nên mọi người không thấy được".

Tỷ phú Bill Gates chia sẻ trên trang cá nhân rằng đã thêm trà sữa vào danh sách những thức uống yêu thích của mình. (Ảnh: Fortune)

Huyền My kể: "Cụ thể là thằng em của tôi. Chị em mua chung mà tôi uống 3 tiếng, còn nó đã hết chỉ trong 2 lần hút. Thực tế là em trai còn nghiện trà sữa hơn cả tôi. Ngày xưa, chính mình rủ rê uống, xong giờ đều đặn ngày 2 cữ em lại rủ rê ngược lại".

Trang Hạ bình luận: "Phải công nhận là con trai uống trà sữa siêu nhanh. Cả cơ quan mua trà sữa. Sếp nam với các ông con trai thì hút một phát hết luôn còn các chị em thì cầm cả chiều mãi chưa xong. Ở nhà, thì bố, chồng, anh trai ly vừa đến tay là hết sạch veo".

Một điểm khác biệt nữa trong cách uống trà sữa của con trai được phát hiện: "Con trai thường uống trà sữa xong vứt luôn, không cầm trên tay như con gái. Xác suất bắt gặp một cậu con trai cầm cốc trà sữa long nhong trên đường thấp hơn rất nhiều so với việc thấy một cô gái cầm cốc trà sữa".

Thanh Nga chia sẻ: "Con gái đôi khi có thể cầm cốc trà sữa như đồ vật ưng ý đi dạo hết nơi này, đến nơi khác, vừa uống vừa tám nhảm chụp hình. Còn con trai không như vậy. Như tôi đi với người yêu, anh hút xong cái là vứt đi luôn. Còn cả buổi, tôi vẫn cầm trên tay. Sau 3 tiếng đi chơi, anh mới ngạc nhiên hỏi tại sao tôi lại vẫn chưa uống hết cốc trà sữa à? Trông mặt anh mà không thể nhịn cười".

Mỹ Anh bình luận: "Tại con trai làm một hơi hết ly bỏ thùng rác. Vậy nên, mọi người sẽ không thấy hình ảnh con trai cầm ly nước đi dạo, chứ vào quán trà sữa thấy mấy anh cũng uống nhiều mà. Lý do khác là các chị em cũng hay chụp ảnh đăng mạng xã hội ở quán trà sữa hơn".

Nam Nguyễn viết: "Là con trai, tôi uống trà sữa có khi còn nhiều hơn cả mấy đứa cháu gái luôn. Tuy nhiên, đúng thật là ly trà sữa chưa bao giờ cầm trên tay quá 15 phút. Bởi vậy, ở cơ quan, ai cũng nghĩ mình chỉ uống trà đá, cà phê mà không biết cũng mê cả trà sữa".

Một cách trả lời nữa cho câu hỏi "tại sao con trai ít uống trà sữa?" là: Con trai không hay chụp ảnh sống ảo với trà sữa như con gái, nên ít người biết đến. "Bố mình ở nhà siêu thích đồ ngọt. Mỗi lần con gái đi đâu về là toàn phải có mua trà sữa cho bố không? Tuy nhiên, sở thích đặc biệt này lại rất ít người biết vì bố không thể hiện, ra đường toàn uống trà đá", Vân Khánh chia sẻ.

Hiền Phạm bình luận: "Theo kinh nghiệm quan sát của tôi khi làm ở quán trà sữa thì thấy đa số mấy bạn nam vào tự mua cho mình rồi cầm về nhà, hoặc uống rất nhanh. Các bạn nữ thì chụp ảnh, quay video tạo dáng tại quán đế khi nào có ảnh ưng ý thì thôi".

Có người giải thích, con trai ít uống trà sữa là vì thường phải mua trà sữa cho người yêu và vợ nên chỉ còn tiền uống gì đó rẻ mà thôi. "Tôi với mấy anh em cơ quan toàn xuống quán trà đá cho tiện, rẻ, nói chuyện thoải mái. Bình thường mua trà sữa cho người yêu thì không tiếc đâu. Thế nhưng, bản thân phải bỏ ra khoảng 50 - 100 nghìn đồng cho đồ uống thi lại không nỡ tý nào", Tuấn Minh viết.