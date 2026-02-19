Đóng

'Ngựa khóc nhè': Món đồ chơi chạm đúng nỗi lòng của giới trẻ

(VTC News) -

Cơn sốt 'ngựa khóc' lan nhanh trên mạng xã hội Trung Quốc không chỉ vì sự ngộ nghĩnh, mà còn bởi chạm đúng tâm trạng mệt mỏi của một bộ phận người trẻ.

Nguyễn Ngọc
