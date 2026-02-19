Tài xế đỗ xe chặn lối đi còn thách thức 'đỗ đến mai' nhận 'mưa gạch đá' từ dân mạng

(VTC News) -

Hai hôm nay, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại vụ việc gây bức xúc xảy ra tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh).

Xe ô tô đỗ chắn hết lối đi của các xe khác gây bức xúc dư luận

Theo nội dung clip, một người đàn ông đi ô tô màu đen trong lúc du xuân về quê vợ ở Hà Tĩnh thì bị một xe ô tô màu trắng BKS 38A-612.07 đỗ trước chắn gần như toàn bộ đường đi vào nhà ngoại.

Người đàn ông sau đó gọi chủ xe ra để di chuyển phương tiện, nhưng chủ xe không chịu lái xe đi. Một lúc sau có thêm ô tô khác BKS 38A-258.63 đi đến đỗ phía sau "khóa đuôi", khiến chiếc xe màu đen rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, không thể di chuyển.

Đáng nói, theo phản ánh trong video, người đàn ông đậu xe còn có lời lẽ thách thức, cho rằng gia đình có nhiều xe và “thích đỗ đến tối, đến mai cũng được”, đồng thời tuyên bố quen biết hầu hết lực lượng công an địa phương.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội và hành vi đỗ xe "khóa đuôi", buông lời thách thức "đỗ đến mai" của người đàn ông khiến cộng đồng mạng phản ứng gay gắt.

Trên trang Hà Tĩnh Ngày Mới, đoạn clip ghi lại sự việc thu hút hàng chục nghìn lượt xem, gần 1.500 lượt bình luận.

Trong đó, chủ tài khoản Nguyễn Thương nhận xét: "Có tiền mua xe mà không mua được ý thức con người, chán nhỉ". Tương tự, tài khoản NV Hiếu viết: "Giàu rồi, có tiền rồi. Chịu khó đi học cho xong tiểu học đi. Chứ giàu như thế này nó không sang".

"Tiền nhà ai người ấy tiêu, có xin ai đâu mà thể hiện tiền, quan trọng đạo đức lối sống để người đời yêu quý. Còn cậy tiền nhiều ra ngoài thích chèn ai cũng được thì đề nghị chính quyền vào cuộc xử thật nghiêm, chúng tôi cần một xã hội văn minh" - tài khoản Suko Chiếng Phạm chia sẻ.

Cộng đồng mạng phản ứng gay gắt hành vi của tài xế đỗ ô tô "khóa đuôi".

Cũng trên các trang mạng xã hội, nhiều người đang hóng "cái kết", mong cơ quan chức năng xử lý thật nặng kẻ đỗ xe ngang ngược. "Cho tui hóng cái kết. Xem nó giàu cỡ nào và ai chống lưng cho nó" - tài khoản Đức Trọng bình luận.

"Loại này ích kỷ, hống hách, cậy quyền, mong các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm" - tài khoản Nguyễn Tuấn Đa bày tỏ.

Chủ tài khoản Hop Vu cho rằng hành vi của người đàn ông là tội gây rồi trật tự công cộng , cần bị khởi tố. "Thành phần tinh tướng, coi thường luật pháp, nên xử để răn đe. Chứ ai cũng đưa xe chặn xe thì xã hội loạn hết" - tài khoản này bày tỏ gay gắt.

Lãnh đạo phường Trần Phú (Hà Tĩnh) cho biết, công an đã mời các bên liên quan đến làm việc và sẽ xử lý theo quy định.