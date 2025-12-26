Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, dân mạng người mừng, người lo 'nghỉ nhiều tốn tiền'

(VTC News) -

Mới đây, lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 bất ngờ kéo dài 4 ngày trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội khi "chạm" vào mối quan tâm lớn của người lao động dịp cuối năm. Người mừng vì có thêm thời gian nghỉ ngơi, vui chơi bên gia đình, người than vì công việc ngổn ngang, túi tiền eo hẹp, thậm chí có người còn… sợ nghỉ.

Ngày 25/12, Chính phủ đồng ý hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu 2/1/2026 sang thứ Bảy của tuần kế tiếp (10/1) để kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài liên tục 4 ngày, từ 1/1 đến hết 4/1/2026. Cùng ngày, Bộ Nội vụ có thông báo chính thức gửi tới các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp để thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc theo quy định.

Theo đó, đối tượng được áp dụng hoán đổi gồm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tức khu vực nhà nước. Nhóm này sẽ được nghỉ liên tục từ thứ Năm (1/1) đến hết Chủ Nhật (4/1/2026) và quay trở lại làm việc vào thứ Hai, ngày 5/1/2026. Trên lý thuyết, đây là một kỳ nghỉ “đẹp”, đủ dài để nghỉ ngơi, du lịch ngắn ngày hoặc sum họp gia đình.

Tết Dương lịch 2026 liên tiếp 4 ngày thay vì 1 ngày như quy định. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi thông tin được công bố, mạng xã hội nhanh chóng bàn luận sôi nổi. Rất nhiều người coi đây là niềm vui bất ngờ vì có thêm một kỳ nghỉ dài ngoài dự kiến. “Mừng quá, một năm đi làm quay cuồng, có thêm vài ngày nghỉ để xả hơi, đi đâu đó đổi gió với gia đình là quá hợp lý"; “4 ngày đủ để làm chuyến du lịch ngắn, không cần xin nghỉ phép, quá tiện”; "Mình lúc nào cũng cảm thấy thiếu kỳ nghỉ, vốn đã xác định Tết âm mới được nghỉ rồi, đây đúng là món quà bất ngờ"...

Tuy nhiên, một số người khác lại không quá hào hứng thì Tết Dương lịch chỉ cách Tết Nguyên đán hơn một tháng, công việc cuối năm dồn dập. “Chưa kịp thở xong việc tổng kết, báo cáo, giờ lại nghỉ 4 ngày, quay lại là chạy nước rút luôn”, một nhân viên văn phòng than thở. Nhiều người cho rằng nghỉ dài vào lúc này khiến tiến độ công việc bị đứt quãng, đặc biệt với những ngành phải chạy doanh số cuối năm.

Nhiều người thấy tiếc vì lịch nghỉ được công bố sát ngày khiến họ không kịp lên kế hoạch tối ưu: “Chỉ còn đúng một tuần nữa là nghỉ mà giờ mới có lịch chính thức, muốn đặt vé đi chơi cũng không kịp, giá thì tăng chóng mặt”; “Giá thông báo sớm thì còn lên kế hoạch, chứ giờ nghỉ dài thì chẳng kịp vạch ra phương án gì hay, chắc loanh quanh ở nhà thôi”.

Đối với không ít người, ngày nghỉ kéo dài đồng nghĩa với áp lực trực lễ. "Nghỉ 1 ngày còn đỡ, vì có thể không phải trực hoặc chỉ trực nửa ngày. Giờ nghỉ 4 ngày, phân công trực 2/4 ngày, thành ra chẳng được nghỉ trọn vẹn mà vẫn mệt hơn”, một bình luận nhận được nhiều đồng cảm. Có người còn nói vui mà như than: “Nghỉ trên giấy là 4 ngày, chứ thực tế ở cơ quan tôi coi như nghỉ một nửa”.

Một luồng ý kiến khác xoay quanh vấn đề tài chính. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, không ít người cho rằng nghỉ nhiều nhưng không có tiền thì cũng chỉ ở nhà. “Nghỉ dài để làm gì khi lương thưởng chưa thấy đâu, đi chơi thì tốn kém, về quê thì sắp Tết lại phải về tiếp, tiền xe chồng tiền xe”, một tài khoản bình luận. Nhiều người thừa nhận họ thà gom ngày phép để nghỉ Tết Nguyên đán dài hơn còn hơn “rải rác” các kỳ nghỉ ngắn nhưng tốn chi phí.

Đáng chú ý, phụ huynh có con nhỏ cũng áp lực về kỳ nghỉ. Cuối năm công việc bận rộn, trường học lại nghỉ theo lịch chung khiến nhiều gia đình rơi vào thế khó. “Bố mẹ vẫn phải chạy deadline, trường nghỉ 4 ngày, không biết gửi con cho ai”, một phụ huynh chia sẻ. Có người cho rằng kỳ nghỉ này vô tình tạo thêm áp lực cho những gia đình trẻ ở thành phố, nơi không phải lúc nào cũng có ông bà hỗ trợ trông con.

Người dân Hà Nội xem bắn pháo hoa đón năm mới ở Hồ Gươm. (Ảnh: Đắc Huy)

Ở chiều ngược lại là những ý kiến động viên, muốn mọi người nhìn nhận tích cực hơn. “Không phải lúc nào cũng có cơ hội nghỉ liền mấy ngày, ai không đi chơi thì nghỉ ngơi ở nhà, nạp lại năng lượng”, một người viết. Tuy vậy, ngay dưới bình luận này là hàng loạt phản hồi: “Muốn nghỉ ngơi cũng phải yên tâm về tiền bạc đã”; “Nghỉ mà đầu óc vẫn nghĩ tới công việc thì cũng như không”...

Rõ ràng, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày năm 2026 không chỉ đơn thuần là thêm ngày nghỉ, mà phản ánh nhiều vấn đề đời sống như áp lực công việc cuối năm, nỗi lo tài chính và những bài toán rất thực tế của gia đình.