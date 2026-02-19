Hơn 16.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 6 ngày nghỉ Tết

(VTC News) -

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 6 ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 (từ 14/2 đến 19/2, tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), tình hình tai nạn giao thông trên cả nước giảm sâu so với cùng kỳ năm trước.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn từ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Cụ thể, toàn quốc xảy ra 271 vụ tai nạn giao thông, làm chết 168 người, bị thương 177 người. So với 6 ngày đầu nghỉ Tết năm 2025, số vụ tai nạn giảm 97 vụ (giảm 26,36%), giảm 35 người chết (giảm 17,24%) và giảm 93 người bị thương (giảm 34,44%).

Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ chiếm phần lớn với 270 vụ, làm chết 167 người, bị thương 177 người; giảm 94 vụ, giảm 33 người chết và giảm 92 người bị thương so với cùng kỳ. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người; giảm 1 vụ, số người chết không tăng không giảm và giảm 1 người bị thương. Đường thủy không xảy ra tai nạn; giảm 2 vụ và giảm 2 người chết so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với việc tai nạn giảm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã triển khai quyết liệt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Trong 6 ngày, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 48.251 trường hợp vi phạm; tạm giữ 482 xe ô tô, 17.214 xe mô tô và 656 phương tiện khác; tước quyền sử dụng 1.515 giấy phép lái xe, trừ điểm giấy phép lái xe đối với 9.685 trường hợp.

Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn với 16.031 trường hợp bị xử lý. Bên cạnh đó, có 9.720 trường hợp vi phạm về tốc độ; 59 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 10 trường hợp quá khổ giới hạn; 297 trường hợp chở quá số người quy định và 24 trường hợp vi phạm về ma túy.

Trong hôm nay (19/2), lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 7.253 trường hợp vi phạm; tạm giữ 3.475 xe ô tô, 3.475 xe mô tô và 133 phương tiện khác; tước quyền sử dụng 325 giấy phép lái xe, trừ điểm 1.892 trường hợp. Trong ngày, có 4.268 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 1.106 trường hợp vi phạm tốc độ; 22 trường hợp chở quá số người quy định; 3 trường hợp vi phạm ma túy; không phát hiện trường hợp chở hàng quá tải trọng hoặc quá khổ giới hạn.

Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục duy trì cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu xuân.