'Lằn ranh' tập 43: Phó bí thư tỉnh phản bác đề xuất xử lý Trinh Tam

Trong Lằn ranh tập 43 lên sóng tối nay (31/12), không khí chính trường tỉnh tiếp tục căng thẳng khi Thường trực Tỉnh uỷ họp bàn hướng xử lý vụ việc liên quan đến Trinh Tam và trưởng đoàn thanh tra. Đây được xem là thời điểm then chốt, khi mỗi quyết định đều có thể đẩy sự việc sang một lằn ranh hoàn toàn khác.

Chủ tịch Thuỷ đề xuất huyển toàn bộ tài liệu sang cơ quan tư pháp để giải quyết theo quy trình tố tụng trong tập 43 phim "Lằn ranh".

Tại cuộc họp, Chủ tịch Thuỷ (NSƯT Phạm Cường) thẳng thắn cho rằng nếu chỉ dừng ở định hướng nguyên tắc sẽ không đủ sức giải quyết triệt để. "Tôi xin đề xuất với đồng chí bí thư, sau khi có kết luận chính thức, thường trực tỉnh uỷ cho chủ trương, lãnh đạo UBND sẽ chỉ đạo chuyển toàn bộ tài liệu sang cơ quan tư pháp để giải quyết theo quy trình tố tụng", chủ tịch Thuỷ nói.

Tuy nhiên, đề xuất trên lập tức bị ông Sách (NSND Trung Anh) bác bỏ. Ông cho rằng việc chuyển hồ sơ ngay sang cơ quan tư pháp là nóng vội, có thể kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp. Động thái này nhằm bảo vệ Trinh Tam và người tình của phó bí thư.

Ông Sách phản bác đề xuất này để bảo vệ Trinh Tam và người tình.

Ở diễn biến khác, Khắc (Tiến Lộc) bị mời lên Viện Kiểm sát làm việc liên quan đến những sai phạm của Trinh Tam và trách nhiệm của Sở Xây dựng. Dù thừa nhận có thiếu sót trong quá trình triển khai, Khắc cho rằng nhiều quyết định không thuộc thẩm quyền cá nhân mình.

Lập luận này nhanh chóng bị Viện phó Thu (Hồng Diễm) bác bỏ, khi cô nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm không thể né tránh của Khắc trong bối cảnh sai phạm đã quá rõ ràng nhưng không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Khắc có còn đường lui trước những trách nhiệm pháp lý đang dần siết chặt?

Lằn ranh tập 43 sẽ lên sóng tối 31/12 trên VTV1.