Phim 'Lằn ranh' tập 40: Triển bất an đáng ngờ, thanh tra Nguyệt suy sụp bật khóc

(VTC News) -

Trong Lằn ranh tập 40 lên sóng tối nay (26/12), những mối quan hệ tưởng chừng êm ả bắt đầu xuất hiện các vết rạn khi Triển (Mạnh Trường) và Nguyệt (Huyền Sâm) cùng lúc rơi vào trạng thái bất an, lo sợ bị “sờ gáy”.

Tập phim mở đầu bằng cảnh Triển tổ chức sinh nhật cho vợ là Hiền (Thanh Huế). Bữa tối lẽ ra ấm áp nhanh chóng trở nên căng thẳng khi Triển tỏ ra khó chịu trước lời chúc mừng sinh nhật từ ông Sách (NSND Trung Anh). Anh thắc mắc vì sao ông Sách lại biết ngày sinh của vợ mình, để lộ sự bất an và cảnh giác.

Triển lo lắng, bất an trong tập 40 phim "Lằn ranh" lên sóng tối 26/12.

Cô giải thích rằng vợ ông Sách vốn biết sinh nhật mình, nhanh chóng nhận ra sự khác thường của chồng. Trước sự tinh ý của vợ, Triển trấn an rằng anh sẽ chỉ ở lại tỉnh Việt Đông đến hết năm rồi về bên gia đình. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận bản thân còn vướng một số việc cần giải quyết dứt điểm và không muốn tiếp tục xa vợ con thêm nữa.

Ở một diễn biến khác, Chủ tịch Thủy (NSƯT Phạm Cường) chất vấn sếp của Nguyệt về khả năng đã để lộ file dự thảo kết luận thanh tra Trinh Tam cho Triển. Ông nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của thanh tra là làm rõ sai phạm để bảo vệ quyền lợi người dân, đặc biệt là lý do chậm cấp sổ.

Chủ tịch Thủy cũng khẳng định, nếu phát hiện vi phạm hay dấu hiệu tham nhũng, hồ sơ sẽ được chuyển thẳng sang cơ quan điều tra, không có chuyện “thanh tra bổ sung” như một cách né tránh trách nhiệm.

“Mục tiêu cuối cùng là chúng ta phải làm sáng tỏ các nội dung để bảo vệ quyền lợi cho người dân, cụ thể là phải trả lời cho người dân vì sao cấp sổ muộn. Còn trong quá trình thanh tra phát hiện vi phạm sẽ không có chuyện thanh tra bổ sung như cậu nói mà sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra. Tôi đề nghị các cậu tổng hợp báo cáo lại. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện dấu hiệu tham nhũng và tiêu cực sẽ phải có sự vào cuộc của cơ quan tư pháp", ông Thuỷ nói.

Nguyệt hoảng loạn, lo sợ bị phát hiện sai phạm.

Ở một diễn biến khác, áp lực dồn dập khiến thanh tra Nguyệt rơi vào trạng thái hoảng loạn. Khắc (Tiến Lộc) cố gắng động viên cô bình tĩnh, nhưng Nguyệt thừa nhận bản thân đã sai khi nghĩ rằng sếp sẽ chấp nhận việc bẻ cong kết quả thanh tra. Sự lo sợ khiến cô gần như đứng không vững và bật khóc, báo hiệu nguy cơ sai phạm sắp bị phơi bày.

Lằn ranh tập 40 phát sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.