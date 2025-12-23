Phim 'Lằn ranh' tập 37: Phó giám đốc Sở bị khám nhà khẩn cấp

(VTC News) -

Trong Lằn ranh tập 37 lên sóng tối nay (23/12), diễn biến vụ án tiếp tục leo thang khi những lời khai mới của Lê Văn Vinh (Anh Đức) hé lộ chuỗi sai phạm nghiêm trọng, kéo theo nhiều nhân vật.

Theo đó, kiểm sát viên Thu Hương (Anh Đào) tiếp tục lấy lời khai của Lê Văn Vinh (Anh Đức), nhưng không phải vấn đề liên quan đến Đặng Đức. Một doanh nghiệp gửi đơn tố cáo Vinh có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản nhằm phục vụ việc đánh bạc.

Tập 37 phim "Lằn ranh" có diễn biến bất ngờ khi lời khai của Vinh khiến Khắc bị liên luỵ.

Điều khiến cơ quan điều tra đặc biệt chú ý là Vinh không yêu cầu tiền mặt, mà đòi hỏi vật liệu xây dựng, trong khi vào thời điểm đó, gia đình anh ta không hề có công trình xây dựng nào. Chi tiết bất thường này nhanh chóng đặt ra nghi vấn: số vật liệu ấy đã được sử dụng vào mục đích gì và đang nằm ở đâu?

Ở một diễn biến khác, Nguyệt (Huyền Sâm) báo cáo cấp trên về kết quả thanh tra dự án Trinh Tam. Cô cho rằng cần sớm đưa ra kết luận. Nguyệt nhận định nếu làm đúng tiến độ, công tác thanh tra chỉ có thể dừng ở mức hiện tại. Việc đi sâu hơn sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Nguyệt cũng đề cập việc giải quyết sổ hồng cho cư dân Trinh Tam. Cô cũng nhận định dự án này có nhiều vấn đề. Thái độ khác thường của Nguyệt nhanh chóng khiến lãnh đạo chú ý.

Trịnh Văn Khắc (Tiến Lộc) ngỡ ngàng khi bị yêu cầu khám nhà.

Trong khi đó, Trịnh Văn Khắc (Tiến Lộc) - Phó giám đốc Sở Xây dựng bất ngờ được cơ quan điều tra yêu cầu trở về nhà riêng khẩn cấp để phục vụ điều tra. Vừa đến cổng, Khắc chạm mặt Vinh đang bị công an áp giải. Khắc sững sờ khi nhận thông báo Vinh đã giấu tang vật của vụ án ngay trong nhà mình. Vậy Vinh đã giấu thứ gì trong nhà Khắc?

Phim Lằn ranh tập 37 sẽ lên sóng lúc 20h tối nay trên kênh VTV1.