'Trai đểu' phim giờ vàng VTV: Từng bị liệt 2 chân, mệnh danh 'tổng tài màn ảnh'

Chia sẻ lại hành trình chống chọi với bệnh tật, Lê Hải từng cho biết: “Quãng thời gian đó đối với tôi dài hơn bất cứ thứ gì từng trải qua. Ngày trở về Hà Nội, mình không thể tự đi lại, phải nhờ tới sự hỗ trợ của xe lăn sân bay”.