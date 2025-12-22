'Trai đểu' phim giờ vàng VTV: Từng bị liệt 2 chân, mệnh danh 'tổng tài màn ảnh'

Trong phim "Cách em một milimet", diễn viên Lê Hải nhận được lời khen với ngoại hình sáng, hợp vai diễn. Anh vào vai Trung Hiếu - “tổng tài” điển trai, phong thái lịch lãm song tính cách lại gần gũi, thú vị.
Tuy nhiên cuối cùng nhân vật này bị vạch trần bộ mặt thật là gã trai đểu, thường gạ gẫm nhiều cô gái. Dù là vai có tính cách xấu nhưng diễn xuất trong phim giúp Lê Hải vẫn chiếm trọn cảm tình của người xem.
Vai diễn cũng giúp anh gây chú ý mạnh mẽ, nhưng cũng đặt anh vào thử thách khó thể hiện cảm xúc hai mặt của một người đàn ông vừa quyến rũ, vừa có bóng tối nội tâm.
Lê Hải được nhận xét là gương mặt mới đầy triển vọng mới của màn ảnh nhỏ. Nam diễn viên sinh năm 1994 sở hữu ngoại hình điển trai được ví như "Nhậm Gia Luân bản Việt". Năm 2016, anh gây chú ý khi xuất hiện trong MV "Gửi người yêu cũ" của Hồ Ngọc Hà.
Kể từ đó, Lê Hải bắt đầu tham gia diễn xuất và được khán giả chú ý. Ngoài chiều cao tốt, anh sở hữu gương mặt điển trai và nụ cười rạng rỡ với má lúm đồng tiền.
Trước màn xuất hiện duyên dáng trong "Cách em một milimet", Lê Hải cũng từng được yêu thích qua vai tổng tài trong bộ phim "Ước mình cùng bay". Vì lẽ đó, anh được nhiều khán giả gọi là "tổng tài của màn ảnh Việt".
Ít ai biết, nam diễn viên từng có khoảng thời gian bị liệt cả 2 chân, phải ra nước ngoài chữa trị. Trong giai đoạn điều trị, cơ thể anh tăng cân không kiểm soát, từng chạm mốc 89 kg.
Chia sẻ lại hành trình chống chọi với bệnh tật, Lê Hải từng cho biết: “Quãng thời gian đó đối với tôi dài hơn bất cứ thứ gì từng trải qua. Ngày trở về Hà Nội, mình không thể tự đi lại, phải nhờ tới sự hỗ trợ của xe lăn sân bay”.
Sau thời gian điều trị, Lê Hải hiện hồi phục hơn 90%. Nam diễn viên cũng phủ sóng nhiều hơn trên màn ảnh.
Với ngoại hình điển trai, Lê Hải cũng rất đắt show quảng cáo và chụp hình thời trang. Anh thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh khoe vẻ nam tính, nhận được nhiều yêu thích của khán giả.