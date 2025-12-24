Phim Lằn ranh tập 38: Nguyệt nhận tiền hối lộ, cán bộ Viện kiểm sát bị điều tra

(VTC News) -

Trong tập 38 phim Lằn ranh lên sóng tối nay (24/12), khán giả sẽ chứng kiến bước ngoặt lớn của nữ thanh tra Nguyệt (Huyền Sâm).

Tập 38 phim "Lằn ranh" lên sóng tối 24/12 có nhiều diễn biến mới.

Một người giao hàng bất ngờ mang đến nhà Nguyệt một chiếc thùng xốp đựng hoa quả. Thế nhưng, bên trong chiếc thùng ấy lại là một khoản tiền lớn do tập đoàn Trinh Tam gửi tới. Sau nhiều giằng xé nội tâm, Nguyệt hạ quyết tâm nhận tiền hối lộ, đổi lấy việc xử lý hồ sơ thanh tra theo hướng có lợi cho doanh nghiệp, với mục đích duy nhất là cứu con.

Cùng thời điểm, Nguyệt trình lên lãnh đạo bản báo cáo sơ bộ liên quan đến vụ thanh tra, đề xuất sớm đưa ra kết luận và cho biết những tồn tại sẽ được tiếp tục xử lý, bổ sung trong báo cáo cuối cùng. Dù bản báo cáo vẫn còn một số điểm khiến Chánh thanh tra Tú băn khoăn, lãnh đạo cấp trên lại đánh giá đây là “một bản báo cáo đẹp”, khiến những nghi ngờ của Tú ngày càng lớn.

Cùng với đó, Chánh văn phòng báo cáo chủ tịch Thủy về việc Trinh Tam có đơn gửi Ủy ban muốn được nộp phạt để khắc phục phần vi phạm xây vượt tầng. Chủ tịch Thủy muốn biết đánh giá của Triển (Mạnh Trường) về đề nghị này.

Viện phó Viện Kiểm sát Thu cho điều tra Trần Đình - cán bộ phòng hành chính của Viện.

Ở một diễn biến khác, Viện phó Viện Kiểm sát Thu (Hồng Diễm) đã nắm được thông tin Trần Đình – cán bộ phòng hành chính của Viện có dấu hiệu nhận tiền chạy án cho Vinh. Ngay lập tức, Thu bí mật chỉ đạo cấp dưới vào cuộc điều tra.

Theo báo cáo ban đầu, sau khi tiếp nhận thông tin, cấp dưới của Thu đã xin ý kiến Viện trưởng và Chánh thanh tra Viện, đồng thời rà soát lại toàn bộ quy trình phát hành và bảo mật văn bản. Hiện Trần Đình vẫn đang làm việc tại phòng hành chính, song vụ việc được đặt trong diện theo dõi đặc biệt.

"Trong quá trình điều tra vụ án đánh bạc, có thể thông tin đã bị rò rỉ thông qua Trần Đình, vì thế đối tượng Viên mới có thể trốn trong thời gian dài như vậy", Thu nhận định. Đây được xem là mắt xích quan trọng cần làm rõ để tránh phá vỡ toàn bộ chuyên án.

Cũng trong Lằn ranh tập 38, Thiệu tỏ ra lo ngại, nhắc Trinh rằng thời gian gần đây cô đang giao quá nhiều việc quan trọng cho Khắc, trong khi tinh thần của Khắc lại thiếu ổn định, dễ dao động. Theo Thiệu, Trinh cần sớm có biện pháp cứng rắn để chấn chỉnh, tránh những rủi ro khó lường.

Thiệu nhắc nhở Trinh về Khắc.

Thiệu cảnh báo Khắc là người nắm giữ quá nhiều bí mật, có thể trở thành “điểm yếu chí mạng” nếu quay lưng lại. Cuộc trao đổi vừa dứt thì cánh cửa thang máy bất ngờ mở ra, khiến cả Thiệu và Trinh giật mình quay lại, báo hiệu những diễn biến căng thẳng tiếp theo đang cận kề.

Tập 38 phim Lằn ranh sẽ lên sóng tối nay trên VTV1.