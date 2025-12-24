Nữ diễn viên phim giờ vàng VTV ngoài đời là Trung tá, lấy chồng làm phó giám đốc

(VTC News) -

Trong phim chính luận Lằn ranh đang phát sóng trên VTV1, thanh tra Nguyệt là nhân vật mới xuất hiện nhưng nhanh chóng gây chú ý. Vai diễn này do diễn viên Huyền Sâm đảm nhận, đánh dấu sự trở lại của cô với dòng phim chính luận sau hơn một năm vắng bóng trên truyền hình.

Phân cảnh của thanh tra Nguyệt trong phim "Lằn ranh" do diễn viên Huyền Sâm thủ vai.

Nguyệt là thanh tra có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: chồng mất sớm, một mình nuôi hai con nhỏ trong khi bản thân mang bệnh nặng, mọi thu nhập đều dồn cho việc chữa trị. Hiền lành trong đời sống nhưng khi bước vào công việc, Nguyệt lại quyết liệt, nguyên tắc và không thỏa hiệp. Tuyến vai đòi hỏi diễn viên phải xử lý tinh tế những mảng tâm lý phức tạp, nhiều cảnh nặng cảm xúc và thoại dài.

Chia sẻ về vai diễn, Huyền Sâm cho biết đây là một trong những nhân vật khiến cô áp lực nhất bởi nội tâm phức tạp, nhiều cảnh tâm lý nặng và các đoạn thoại dài, dày đặc tính chuyên môn. Để nhập vai, nữ diễn viên phải chủ động tìm hiểu về ngành thanh tra, tác phong làm việc, cách xử lý tình huống cũng như nghiên cứu kỹ diễn biến tâm lý của nhân vật qua từng giai đoạn.

Huyền Sâm là diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình.

“Có những cảnh họp thanh tra, thoại rất dài và căng thẳng. Tôi thường phải học kỹ kịch bản từ nhà để khi ra trường quay không làm ảnh hưởng tiến độ của cả ê-kíp", Huyền Sâm kể.

Trước Lằn ranh, Huyền Sâm là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua loạt phim giờ vàng như Hướng dương ngược nắng, 11 tháng 5 ngày, Sinh tử, Sóng ngầm, Phố trong làng, Không thời gian, Hoa sữa về trong gió… Dù thường đảm nhận vai phụ, nữ diễn viên vẫn để lại dấu ấn nhờ lối diễn tiết chế, tự nhiên và phù hợp với dòng phim chính luận – xã hội.

Phía sau hình ảnh nữ thanh tra trên màn ảnh, Huyền Sâm ngoài đời là Trung tá, hiện công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội. Nữ diễn viên sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học Sân khấu & Điện ảnh, có hơn 10 năm gắn bó với môi trường nghệ thuật quân đội. Cô vừa tham gia biểu diễn sân khấu, vừa góp mặt trong các dự án truyền hình lớn.

Trung tá Huyền Sâm kết hôn với Thượng tá, NSƯT Đới Quân.

Nhà hát kịch nói Quân đội cũng là nơi se duyên cho Huyền Sâm và chồng là Thượng tá, NSƯT Đới Quân - Phó giám đốc nhà hát. Cô cho biết chồng chỉ mất 6 tháng để chinh phục, sau 2 năm tìm hiểu cặp đôi về chung một nhà: "Tôi về nhà hát thời gian ngắn thì quen anh Quân, sau đó tìm hiểu và yêu nhau được mấy năm thì về chung nhà. Anh ấy chinh phục tôi bằng sự hài hước như trong các vai diễn". Cặp đôi hiện có hai con trai xinh xắn.

Dù là vợ chồng, họ đồng thời cũng là đồng chí, đồng đội. Huyền Sâm cho biết NSƯT Đới Quân là ông xã nhưng cũng là cấp trên nên góp ý cho cô trong công việc rất thẳng thắn, thậm chí “gay gắt hơn người ngoài” để vợ nhìn ra điểm cần khắc phục.

"Thực tế, ông xã nhận xét về vợ còn gay gắt hơn nhiều người khác để tôi biết mà khắc phục. Anh Quân luôn góp ý và đưa ra phương án chứ không nói chung chung nên tôi rất tôn trọng", Huyền Sâm nói thêm. Chính sự rõ ràng, nguyên tắc ấy giúp cô tiến bộ và giữ được sự tôn trọng trong công việc lẫn đời sống gia đình.

Theo nữ diễn viên, cuộc sống của gia đình quân nhân không khác nhiều so với các gia đình khác, chỉ có điều mọi khúc mắc đều được trao đổi thẳng thắn, dựa trên tinh thần kỷ luật và chia sẻ.

Gia đình nhỏ của diễn viên Huyền Sâm và NSƯT Đới Quân.

Nói về nửa kia, Huyền Sâm cho biết NSƯT Đới Anh Quân là người tình cảm, luôn quan tâm đến vợ con. Khi cô đi quay bận rộn, anh luôn hỗ trợ chăm con, làm việc nhà. Nếu vợ chồng có hờn dỗi thì anh luôn là người làm lành trước.

Mới đây, cặp đôi vừa thực hiện bộ ảnh 10 năm bên nhau. Khác với hình ảnh chỉn chu trong quân đội, cặp đôi trẻ trung, đời thường để đánh dấu năm 2025 ý nghĩa của 2 vợ chồng. Nói về bí quyết để giữ gìn hạnh phúc suốt 10 năm qua, nữ diễn viên sinh năm 1987 cho biết trong cuộc sống hôn nhân, sự vun đắp phải đến từ 2 phía thì mới bền vững.