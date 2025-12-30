Phim 'Lằn ranh' tập 42: Thu tái mặt sau khi nghe cuộc gọi khẩn cấp từ cấp dưới

(VTC News) -

Trích đoạn phim "Lằn ranh" tập 42.

Trong phim truyền hình Lằn ranh tập 42 lên sóng tối 30/12, Triển (Mạnh Trường) và Thu (Hồng Diễm) đang bàn tính về chuyện tương lai cho hai con của Nguyệt (Huyền Sâm) thì Thu nhận được cuộc gọi của cấp dưới báo tin phát hiện một người trôi dạt vào bờ chưa rõ danh tính, thậm chí chưa xác định là nam hay nữ.

Thông tin này lập tức khiến các nhân vật rơi vào trạng thái bàng hoàng, bởi không ai loại trừ khả năng nạn nhân có liên quan trực tiếp đến Nguyệt - người đang mất tích bí ẩn.

Thu khá lo lắng sau khi nghe cuộc gọi về việc phát hiện một thi thể chưa rõ danh tính.

Trong khi đó, đoàn công tác của Viện Kiểm sát tối cao đã về Việt Đông để phối hợp với Viện kiểm sát tỉnh thực hiện nhiệm vụ điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tham nhũng và lợi ích nhóm. Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng đầu tiên của Việt Đông vì dính dáng đến các cán bộ cấp cao, vụ việc phức tạp với phạm vi rộng trong đó có cả các quan chức đang giữ vị trí chủ chốt.

Đoàn công tác của Viện Kiểm sát tối cao nghi ngờ có sự cấu kết giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, hình thành nên nhóm lợi ích thực hiện hành vi sai phạm nên chỉ đạo cần phải tập trung làm rõ vấn đề này.

Chủ tịch Thủy kiên quyết không ký vào bản dự thảo kết luận thanh tra gian dối.

Ở một diễn biến khác, Chủ tịch Thủy (NSƯT Phạm Cường) tiếp tục thể hiện quan điểm kiên quyết khi tuyên bố sẽ không ký vào bản dự thảo kết luận thanh tra gian dối. Ông cho rằng, nếu chấp nhận một kết luận không phản ánh đúng bản chất sự việc, chính quyền Việt Đông sẽ đánh mất niềm tin của người dân. Đây là điều không thể đánh đổi.

"Phải cải tổ, phải thay đổi thực sự. Trước mắt chúng ta còn bao nhiêu việc ngổn ngang cần phải làm, vừa khơi dậy huy động mọi nguồn lực để phát triển, đồng thời phải đấu tranh bài trừ cái xấu, khắc phục hạn chế tiêu cực còn tồn tại bấy lâu nay", ông nói.

Tập 42 phim Lằn ranh sẽ lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.