Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra Dự án sân bay Long Thành

Tham dự đoàn công tác có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Cùng tham dự đoàn công tác còn có các lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tiếp và tham gia đoàn công tác có ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) báo cáo tiến độ Dự án Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành với Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác. (Ảnh: Công Nghĩa)

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác kiểm tra Dự án sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Nghĩa)

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với đại diện chủ đầu tư và nhà thầu thi công Dự án sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Nghĩa)

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà động viên lực lượng thi công dự án. (Ảnh: Công Nghĩa)