Tham vọng của Phan Đinh Tùng dành cho 'bản hit quốc dân' hơn 300 triệu view

(VTC News) -

Tại buổi tiệc sinh nhật lần thứ 50, ca sĩ Phan Đinh Tùng công bố loạt dự án ấp ủ trong năm 2026.

Đáng chú ý nhất là kế hoạch làm mới "bản hit quốc dân" Khúc hát mừng sinh nhật. Phan Đinh Tùng dự kiến mời 5 nghệ sĩ đến từ 5 châu lục cùng góp giọng trong ca khúc này, đồng thời mở rộng sự tham gia của nhiều anh tài, chị đẹp và tân binh toàn năng.

Đây là dự án mang tính thử thách cao, đòi hỏi khả năng kết nối nghệ sĩ quốc tế, tổ chức sản xuất quy mô lớn và giữ được tinh thần nguyên bản của ca khúc, được nam ca sĩ xác định là dự án trọng điểm trong năm 2026.

Phan Đinh Tùng tham vọng đem "Khúc hát mừng sinh nhật" vươn tầm quốc tế.

Nói về tham vọng này, giọng ca sinh năm 1975 nói khi đi qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp, anh nhận ra từng có giai đoạn đầu tư nhiều tỷ đồng cho các bài hát mới nhưng lượt xem rất thấp. Sau đó nam ca sĩ tự hỏi tại sao phải đi tìm hit mới trong khi đã sở hữu bản hit đình đám.

Nam ca sĩ nói anh mong muốn thế giới biết đến bài hát Khúc hát mừng sinh nhật của Việt Nam giống như Gangnam Style của Psy (Hàn Quốc). Anh mong Khúc hát mừng sinh nhật trở thành "bài hát mừng sinh nhật toàn cầu".

Theo ca sĩ, MC Anh Tuấn hỗ trợ việc liên hệ với các nghệ sĩ quốc tế. Tuy nhiên, danh tính của các nghệ sĩ anh muốn kết hợp chưa được tiết lộ.

Bản hit "Khúc hát mừng sinh nhật" của Phan Đinh Tùng.

Sau thành công từ Anh trai vượt ngàn chông gai, Phan Đinh Tùng nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Đây cũng chính là động lực giúp anh hết mình với âm nhạc.

Ở tuổi 50, Phan Đinh Tùng tự nhận xét anh đang sung sức trong sự nghiệp, nghĩ ra nhiều ý tưởng lớn và mong muốn thực hiện trong năm 2026. Anh cũng mong muốn các bạn bè nghệ sĩ sẽ ủng hộ mình.

Ngoài làm mới bản hit Khúc hát mừng sinh nhật, Phan Đinh Tùng dự định ra mắt album mới Đinh Music vào đầu năm 2026. Tiếp đó là các dự định khác gồm loạt concert ở TP.HCM vào ngày 20/6/2026, ở Mỹ vào ngày 28/11 và vào tháng 12 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Phan Đinh Tùng là ca sĩ gắn liền với thế hệ 8x, 9x. Anh ghi dấu ấn bởi giọng hát truyền cảm và những sáng tác đa dạng, từ pop, rock, bolero đến nhạc trẻ. Năm 2000, Phan Đinh Tùng trở thành mảnh ghép của nhóm nhạc đình đám MTV.

Sau một thời gian hoạt động, giữa năm 2003, anh chuyển hướng sang sự nghiệp solo và gặt hái được nhiều thành công. Trong suốt 22 năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ đã cho ra mắt 24 album.

Ngoài ra, Phan Đinh Tùng còn ghi dấu ấn đặc biệt với công chúng qua bài hát quốc dân Khúc hát mừng sinh nhật. Đây là ca khúc được xem là biểu tượng gắn liền với tên tuổi Phan Đinh Tùng và cũng là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của anh cho đến thời điểm hiện tại.

Ca khúc hiện có hơn 300 triệu lượt xem và nằm trong top 10 MV Vpop có lượt xem cao nhất từ trước đến nay.