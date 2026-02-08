(VTC News) -

Theo bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, sau những cuộc vui với rượu bia, cơ thể thường rơi vào trạng thái mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn. Ở mức độ say nhẹ, việc lựa chọn đúng loại nước uống có thể giúp giảm nhanh cảm giác khó chịu và hỗ trợ quá trình giải rượu.

Các loại nước uống giúp giải rượu bia hiệu quả

Nước ép trái cây tươi

Rượu bia có thể làm giảm lượng đường trong máu, khiến não bộ thiếu năng lượng, dẫn đến mệt mỏi và đau đầu. Việc bổ sung carbohydrate là cách giải rượu hiệu quả nhưng ít người để ý.

Sau khi uống rượu, nên dùng một lượng vừa phải nước ép trái cây tươi để cung cấp thêm nước và carbohydrate, giúp giảm cảm giác khó chịu và hỗ trợ cơ thể hồi phục.

Nước lọc

Uống nhiều nước là biện pháp giải rượu đơn giản và dễ thực hiện nhất tại nhà. Nước giúp bù lại lượng chất lỏng đã mất, hỗ trợ hệ tuần hoàn vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng, đồng thời giúp cơ thể đào thải độc tố sau khi tiêu thụ rượu bia quá mức.

Uống gì để đào thải cồn nhanh nhất là băn khoăn của nhiều người.

Trà thảo mộc

Các loại trà thảo mộc như trà gừng có tác dụng giúp cơ thể tỉnh táo hơn, giảm buồn nôn, nôn mửa và rối loạn tiêu hóa. Gừng còn giúp chống co thắt, làm dịu dạ dày, giảm đầy hơi, khó tiêu và hạn chế tác động của rượu lên niêm mạc ruột. Ngoài ra, một số loại thảo mộc khác như hoa cúc, nghệ tây cũng được đánh giá là hỗ trợ giải rượu hiệu quả.

Nước đậu xanh, đậu đen

Đậu đen ninh mềm, uống mỗi lần một chén nhỏ có tác dụng hỗ trợ giải rượu. Đậu xanh tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc, có thể dùng nấu cháo hoặc pha nước uống để hỗ trợ tiêu hóa và giảm mệt mỏi khi say rượu.

Nước dừa

Nước dừa giàu chất điện giải và khoáng chất như natri, kali, giúp bù nước nhanh cho cơ thể. Uống nước dừa sau khi say rượu giúp giảm mệt mỏi và hỗ trợ phục hồi thể trạng. Một số nghiên cứu cho thấy nước dừa có khả năng bù nước tương đương các loại đồ uống thể thao.

Sữa và các loại nước dễ tiêu

Sữa, nước cháo loãng, nước cơm, mật ong… đều có tác dụng bổ sung nước và chất điện giải, giúp giảm các triệu chứng do say rượu gây ra, đồng thời hỗ trợ phòng ngừa hạ đường huyết.

Cũng theo bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh, sau khi uống rượu bia, mọi người hay pha nước chanh (hoặc các loại nước có vị chua) để uống nhưng đây là sai lầm uống rượu phổ biến nhất bởi nếu trong cơ thể người say vẫn còn nhiều rượu dễ làm tổn thương dạ dày và buồn nôn do bị dư axit. Do đó, không nên uống nước chanh để giải rượu.