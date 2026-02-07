Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Chiều 7/2, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, từ công tác nắm tình hình địa bàn và nhiều ngày trinh sát, ngày 2/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ đã quyết định tung lực lượng kiểm tra theo thủ tục hành chính đối với một xe bán tải có dấu hiệu nghi vấn.

Chiếc xe mang BKS 63C-160.56 do Trần Phương Vũ (SN 1995), ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long điều khiển, đang di chuyển đến xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ thì bị lực lượng chức năng kiểm tra. Tại đây, nhiều loại phân bón mang nhãn mác các doanh nghiệp có uy tín trên thị trường đã được phát hiện.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình (bìa phải) - Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ - trực tiếp chỉ đạo vụ án. (Ảnh: Công an Cần Thơ)

Làm việc với cơ quan Công an, Trần Phương Vũ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên…

Từ những dấu hiệu ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ nhận định, vụ việc có tính chất phức tạp, không chỉ dừng lại ở một lô hàng vi phạm đơn lẻ. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng đã tiến hành xét khẩn cấp 2 địa điểm liên quan tại tỉnh Vĩnh Long, gồm: Hộ kinh doanh Trần Thị Triệu ở phường Đông Thành và Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử ở phường Đông Thành.

Doanh nghiệp này do Nguyễn Văn Thiệt, chồng của Trần Thị Triệu, là chủ sở hữu; Trần Thị Triệu đứng tên Giám đốc. Song song đó, cơ quan Công an tiếp tục mở rộng kiểm tra, thu hồi tang vật tại cửa hàng vật tư nông nghiệp Toàn Tuyền ở xã Đại Thành, thành phố Cần Thơ và Công ty TNHH Ngọc Linh TR ở xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp.

Phân bón giả cơ quan chức năng thu giữ được. (Ảnh: Công an Cần Thơ)

Qua thống kê, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 4.598 kg phân bón; 1.335 lít phân bón các loại. Số phân bón này được các đối tượng sản xuất trong 4 ngày, với tổng cộng 4.113 đơn vị sản phẩm. Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử, bao bì, nguyên liệu, máy móc, thiết bị và phương tiện phục vụ cho việc sản xuất, buôn bán hàng giả. Tổng giá trị tang vật ước tính trên 1,8 tỷ đồng.

Các thiết bị, máy móc, nhà xưởng các đối tượng sử dụng để sản xuất phân bón giả. (Ảnh: Công an Cần Thơ)

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 4/2025 đến nay, các đối tượng đã tổ chức sản xuất phân bón giả thông qua việc thành lập nhiều pháp nhân khác nhau nhằm che giấu hoạt động vi phạm. Nguyễn Văn Thiệt thừa nhận là người đứng ra thành lập 4 công ty, gồm: Công ty TNHH sản xuất Ba Con Sư Tử; Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử; Công ty TNHH nông nghiệp hóa sinh Hưng Thịnh và Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông dược PHOENIX để phục vụ cho việc sản xuất, buôn bán phân bón.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…