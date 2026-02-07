Triệt phá đường dây buôn lậu vàng, bạc xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay

(VTC News) -

Ngày 7/2, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong quá trình thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, đồng thời triển khai chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường kiểm soát thị trường vàng, bạc, đơn vị đã xác lập và đấu tranh thành công một chuyên án buôn lậu quy mô lớn.

Lực lượng chức năng thu giữ số lượng bạc lớn được các đối tượng cất giấu tinh vi. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, bạc từ nước ngoài qua biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm 156 kg bạc, 699,89 gam vàng, tổng trị giá hơn 10,8 tỷ đồng, cùng 880 triệu đồng tiền mặt. Qua điều tra xác định, từ cuối tháng 9/2025 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã buôn lậu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn hơn 900 kg bạc.

Ngày 30/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Nguyễn Công Nguyên (SN 1985, trú tỉnh Phú Thọ) về tội buôn lậu; Trần Kim Tuyến (SN 1985), Trần Thị Lan (SN 1970) và Nông Thị Sự (SN 1983, cùng trú tỉnh Lạng Sơn) về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát hiện thêm một đường dây buôn lậu bạc qua địa bàn tỉnh Lào Cai, vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ với quy mô lớn. Lượng tang vật ban đầu xác định trên 500 kg bạc, trị giá hơn 23 tỷ đồng. Ngày 6/2/2026, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt bị can Hoàng Văn Quân (SN 1977, trú tỉnh Lào Cai) về tội buôn lậu.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Công an cũng khuyến cáo người dân, tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định về hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc hàng hóa; không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, bạc qua biên giới.