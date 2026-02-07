Kết quả Wolves vs Chelsea, vòng 25 Ngoại Hạng Anh mới nhất

(VTC News) -

Wolves 1-3 Chelsea 13' Palmer 35' Palmer 38' Palmer Arokodare 55'

Trận Wolves vs Chelsea thuộc vòng 25 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 22h hôm nay 7/2 trên sân vận động Molineux (Wolverhampton, Anh). Cú hattrick của Cole Palmer ngay trong hiệp 1 giúp Chelsea giành 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Man Utd trong cuộc cạnh tranh suất dự Champions League.

Đội hình Wolves vs Chelsea

Wolves: Jose Sa (1), Hugo Bueno (3), Santiago Bueno (4), Yerson Mosquera (15), Matt Doherty (2), Angel Gomes (47), Joao Gomes (8), Matheus Mane (36), Adam Armstrong (9), Hwang Hee-chan (11), Toluwalase Arokodare (14).

Chelsea: Robert Sanchez (1), Marc Cucurella (3), Trevoh Chalobah (23), Wesley Fofana (29), Malo Gusto (27), Moises Caicedo (25), Andrey Santos (17), Pedro Neto (7), Enzo Fernandez (8), Cole Palmer (10), Joao Pedro (20).

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh hôm nay

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh mới nhất. Tính đến hết trận đấu giữa Wolves và Chelsea, vị trí các đội bóng như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 25 49/17 56 2 Man City 24 48/22 47 3 Aston Villa 25 37/28 47 4 Man Utd 25 46/36 44 5 Chelsea 25 44/27 43 6 Liverpool 24 39/33 39 7 Everton 25 28/28 37 8 Brentford 24 36/32 36 9 Sunderland 25 27/29 36 10 Fulham 25 35/37 34 11 Bournemouth 25 41/44 34 12 Newcastle United 24 33/33 33 13 Brighton 24 34/32 31 14 Tottenham 25 35/35 29 15 Crystal Palace 24 25/29 29 16 Leeds United 25 34/43 29 17 Nottingham 24 25/38 26 18 West Ham 25 31/48 23 19 Burnley 25 25/49 15 20 Wolves 26 16/48 8

Thông tin Wolves và Chelsea

Khả năng Wolves giành chiến thắng là 46%, trong khi Chelsea chỉ đạt 26%. Wolves trong tình thế hiểm nghèo đang cho thấy sự cải thiện trong thời gian gần đây về mặt lối chơi. Trong khi đó, Chelsea chưa ổn định dưới thời huấn luyện viên mới Liam Rosenior.

Trước vòng 25, Wolverhampton đứng cuối bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh. Đội chủ sân Molineux chỉ giành được 8 điểm với 1 chiến thắng duy nhất sau 24 trận đấu..Trong khi đó, Chelsea vừa có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trước khi thua Arsenal ở bán kết lượt về Cúp Liên đoàn Anh. Dưới thời huấn luyện viên Liam Rosenior, thành tích của đội bóng này không tồi. Tuy nhiên, về mặt lối chơi, Chelsea chưa có sự ổn định.

Hậu vệ Toti Gomes của Wolves vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương gân kheo, trong khi Emmanuel Agbadou và Jhon Arias đều sắp hoàn tất việc chuyển nhượng rời CLB. Tuy nhiên, Ladislav Krejci đã trở lại tập luyện trong tuần này.

Chelsea mất Jamie Gittens, Levi Colwill, Tosin Adarabioyo, Romeo Lavia, Dario Essugo (đều chấn thương) và Mykhaylo Mudryk (bị cấm thi đấu). Reece James và Pedro Neto vắng mặt ở thất bại giữa tuần trước Arsenal vì những vấn đề thể lực nhẹ, chưa rõ tình trạng hồi phục.